Cristiano Ronaldo deve parlare dopo la doppietta, la reazione alla domanda su Messi – Il video

Dopo la vittoria contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, il portoghese si ferma per le interviste in mix-zone. Il commento sul rivale di sempre che arriva a fatica, ma solo dopo una lunga riflessione

Cristiano Ronaldo non vuole sentire parlare di Lionel Messi nel giorno in cui torna protagonista. Dopo un esordio flop contro la Repubblica Democratica del Congo, Cr7 sigla una doppietta nella vittoria del Portogallo contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, diventando il primo calciatore di sempre a segnare in sei Mondiali. È la risposta ai due gol di Messi contro l’Austria di 24 ore prima, anche se l’argentino di reti ne aveva già fatte tre all’esordio contro l’Algeria. Il Mondiale americano apre le sue porte alla rivalità più grande della storia del calcio, ma Cristiano Ronaldo dribbla qualsiasi accostamento con la Pulga. Immediata la risposta di Cr7 alla domanda, neanche terminata, di un giornalista messicano sullo show dell’argentino: «Il prossimo», la reazione senza diritto di replica dell’ex attaccante del Real Madrid. «Vai, vai, vai», ha detto agli altri giornalisti presenti in zona mista, invitando a intervenire ma senza nominare il suo eterno rivale. «Vi rispondo ma dipende da quello che mi chiedete. Altrimenti non parlo», ha aggiunto.

Ronaldo: «Affrontare Messi ai Mondiali sarebbe top»

Il nome di Messi è poi tornato in zona mista. Stavolta il tema non è tanto la rivalità tra i due attaccanti, ma la possibilità di una sfida leggendaria tra l’Argentina e il Portogallo. Cristiano Ronaldo questa volta non si nasconde: «La domanda non ha molto senso, ma sarebbe top». Le due nazionali potrebbero davvero incontrarsi. Aspettando i risultati dell’ultima giornata, lo scontro potrebbe giocarsi ai quarti di finale.