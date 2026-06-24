Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026
SPORTCalcioCristiano RonaldoLeo MessiMondiali 2026Video

Cristiano Ronaldo deve parlare dopo la doppietta, la reazione alla domanda su Messi – Il video

24 Giugno 2026 - 12:52 Matteo Revellino
Dopo la vittoria contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, il portoghese si ferma per le interviste in mix-zone. Il commento sul rivale di sempre che arriva a fatica, ma solo dopo una lunga riflessione
Google Preferred Site

Cristiano Ronaldo non vuole sentire parlare di Lionel Messi nel giorno in cui torna protagonista. Dopo un esordio flop contro la Repubblica Democratica del Congo, Cr7 sigla una doppietta nella vittoria del Portogallo contro l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, diventando il primo calciatore di sempre a segnare in sei Mondiali. È la risposta ai due gol di Messi contro l’Austria di 24 ore prima, anche se l’argentino di reti ne aveva già fatte tre all’esordio contro l’Algeria. Il Mondiale americano apre le sue porte alla rivalità più grande della storia del calcio, ma Cristiano Ronaldo dribbla qualsiasi accostamento con la Pulga. Immediata la risposta di Cr7 alla domanda, neanche terminata, di un giornalista messicano sullo show dell’argentino: «Il prossimo», la reazione senza diritto di replica dell’ex attaccante del Real Madrid. «Vai, vai, vai», ha detto agli altri giornalisti presenti in zona mista, invitando a intervenire ma senza nominare il suo eterno rivale. «Vi rispondo ma dipende da quello che mi chiedete. Altrimenti non parlo», ha aggiunto.

Ronaldo: «Affrontare Messi ai Mondiali sarebbe top»

Il nome di Messi è poi tornato in zona mista. Stavolta il tema non è tanto la rivalità tra i due attaccanti, ma la possibilità di una sfida leggendaria tra l’Argentina e il Portogallo. Cristiano Ronaldo questa volta non si nasconde: «La domanda non ha molto senso, ma sarebbe top». Le due nazionali potrebbero davvero incontrarsi. Aspettando i risultati dell’ultima giornata, lo scontro potrebbe giocarsi ai quarti di finale.

Articoli di SPORT più letti
1.

Calcio, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc: battuto Giancarlo Abete. Ora Mancini può tornare come commissario tecnico

2.

Nazionale, sfida Conte-Mancini per la panchina: i veti e il nodo ingaggio. E Malagò punta su Maldini come direttore tecnico

3.

Alex Schwazer positivo al doping per la terza volta. Le tracce di Epo nel sangue e nelle urine: «Sono innocente, ma stavolta non mi difendo»

4.

Tutti pazzi per la Viking row dei norvegesi: ecco come è nata la coreografia che sta facendo impazzire tutti ai Mondiali – Il video

5.

Caso Schwazer, che cos’è l’eritropoietina e perché può migliorare le prestazioni degli atleti

leggi anche
cristianno ronaldo mondiali 2026
SPORT

Mondiali 2026, Cristiano Ronaldo riscrive la storia: è il primo calciatore a segnare in sei edizioni diverse

Di Alba Romano
gianni infantino mondiali 2026
SPORT

Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino: «Io e Donald Trump consegneremo insieme il trofeo nella finale»

Di Cecilia Dardana
viking row
SPORT

Tutti pazzi per la Viking row dei norvegesi: ecco come è nata la coreografia che sta facendo impazzire tutti ai Mondiali – Il video

Di Francesca Milano
Leo Messi
SPORT

Infinito Leo Messi: doppietta all’Austria, ora è il giocatore più prolifico nella storia dei Mondiali

Di Diego Messini
Messaggio pace nazionale Iran Mondiali
SPORT

«Che pace e amicizia possano prevalere»: il messaggio con due hashtag lasciato dai giocatori dell’Iran nello spogliatoio dei Mondiali

Di Matteo Revellino