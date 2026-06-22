Infinito Leo Messi: doppietta all’Austria, ora è il giocatore più prolifico nella storia dei Mondiali
Lionel Messi batte un altro record ed entra definitivamente nell’Olimpo del calcio. Con la doppietta realizzata questa sera nel match contro l’Austria del gruppo J (2-0), la Pulce diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali di calcio. All’alba dei 39 anni, sale ora a quota 18 gol, con il precedente detentore del record – il tedesco Miroslav Klose fermo a 16. D’altra parte il Mondiale per l’Argentina si prospetta ancora lungo – la qualificazione ai sedicesimi è già assicurata – dunque Messi potrebbe allungare ulteriormente, consolidando il suo primato. Il campione argentino deve guardarsi però da Kylian Mbappé: l’attaccante francese, di 11 anni più giovane, è a quota 14 reti e non ha nessuna intenzione di smettere di segnare. Chi l’avrà vinta?
Foto di copertina: Ansa/ Epa – Jeffrey McWhorter