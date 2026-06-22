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Infinito Leo Messi: doppietta all’Austria, ora è il giocatore più prolifico nella storia dei Mondiali

22 Giugno 2026 - 21:06 Diego Messini
Leo Messi
Leo Messi
Il campione argentino stende gli avversari anche nella seconda partita del girone J e si prende lo storico primato
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Lionel Messi batte un altro record ed entra definitivamente nell’Olimpo del calcio. Con la doppietta realizzata questa sera nel match contro l’Austria del gruppo J (2-0), la Pulce diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali di calcio. All’alba dei 39 anni, sale ora a quota 18 gol, con il precedente detentore del record – il tedesco Miroslav Klose fermo a 16. D’altra parte il Mondiale per l’Argentina si prospetta ancora lungo – la qualificazione ai sedicesimi è già assicurata – dunque Messi potrebbe allungare ulteriormente, consolidando il suo primato. Il campione argentino deve guardarsi però da Kylian Mbappé: l’attaccante francese, di 11 anni più giovane, è a quota 14 reti e non ha nessuna intenzione di smettere di segnare. Chi l’avrà vinta?

Foto di copertina: Ansa/ Epa – Jeffrey McWhorter

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