Mondiali, Messi e Mbappé a caccia del record nel giorno di Maradona: Argentina e Francia puntano a blindare il primato

Austria e Iraq le avversarie dei sudamericani e dei Bleus. Nel giorno della leggendaria doppietta di Maradona nel 1986 contro l'Inghilterra, si può riscrivere un'altra pagina di storia dei Mondiali

Miroslav Klose potrebbe vivere le ultime ore da capocannoniere nella storia dei Mondiali. Kylian Mbappé l’aveva messo nel mirino per primo, segnando la doppietta decisiva nell’esordio contro il Senegal e raggiungendo quota 14 reti. Poi nella stessa notte italiana è salito in cattedra il solito Lionel Messi: tripletta all’Algeria e aggancio in vetta alla classifica all-time con 16 gol. Il record di Klose, valido dal Mondiale 2014, proprio quello vinto dalla Germania sull’Argentina di Messi, potrebbe presto cadere. La prima chance è dell’Albiceleste, in campo contro l’Austria alle 19 italiane (le 12 locali). Poi sarà la volta della Francia, quando in Italia saranno le 23, mentre a Philadelphia le 17.

Messi e Mbappé: quattro anni dopo, sempre loro

Il fattore M. Messi e Mbappé, sempre loro. Quattro anni fa si sono dati battaglia nella finale della Coppa del Mondo qatariota. Messi ne fece due, Mbappé addirittura tre, ma alla fine la coppa fu sollevata dall’Argentina. È molto probabile che alla fine di questo Mondiale vedremo uno dei due alla guida della classifica cannonieri all-time. C’è un dato che però sorride a Mbappé: l’età. Il numero 10 del Real Madrid ha 28 anni, Messi 38. Mentre il francese potrà riprovarci almeno in un’altra edizione, questa per Messi sarà la sesta e ultima Coppa del Mondo. Nel giorno in cui, quarant’anni fa, Diego Armando Maradona inventò la «Mano de Dios» e il leggendario gol partendo da centrocampo contro l’Inghilterra, è lecito immaginare che anche oggi possa accadere qualcosa di memorabile, destinato a entrare nella storia dei Mondiali.

Le partite della giornata: Argentina-Austria e Francia-Iraq

Non solo i record dei propri giocatori simbolo. Argentina e Francia, le finaliste dell’ultima edizione, scendono in campo per blindare il passaggio ai sedicesimi di finale da prime nei loro rispettivi gironi, con una giornata d’anticipo. Iniziano i sudamericani. Davanti si troverà l’Austria uscita con i tre punti dalla gara d’esordio contro la modesta Giordania. Chi vince mette un’ipoteca sul primo posto. La favorita rimane ovviamente l’Argentina che potrebbe schierare Julian Alvarez al posto di Lautaro Martinez dal primo minuto di fianco a Messi. Più semplice l’impegno dei francesi, contro l’Iraq che ha perso pur non sfigurando al debutto contro la Norvegia di Haaland. Mbappè e compagni vogliono raggiungere Usa, Messico e Germania ai sedicesimi di finale. Magari superando qualche record.