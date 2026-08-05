«Andate a farvi fottere»: bufera su Neymar per gli insulti e le urla in Brasile contro gli avversari – Il video
Acceso confronto al rientro negli spogliatoi dopo una partita vinta dal suo Santos contro il Remo
August 5, 2026
Gli insulti
Le immagini mostrano Neymar mentre, al rientro verso gli spogliatoi dello stadio Mangueirão di Belém, si avvicina a un gruppo di sostenitori e dirigenti del Remo. Tra urla e gesti provocatori, il giocatore avrebbe rivolto insulti ai tifosi avversari, prima di replicare alle provocazioni con frasi come «andiamo, cazzo!» e «andate a farvi fottere». Poco dopo Neymar si sarebbe messo a ballare davanti al settore avversario intonando il coro «eliminati», in riferimento alla squadra rivale.