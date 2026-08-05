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«Andate a farvi fottere»: bufera su Neymar per gli insulti e le urla in Brasile contro gli avversari – Il video

05 Agosto 2026 - 20:11 Alba Romano
Acceso confronto al rientro negli spogliatoi dopo una partita vinta dal suo Santos contro il Remo
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Neymar torna al centro delle discussioni in Brasile, questa volta per una lite con i tifosi avversari. Il calciatore è stato protagonista di un acceso confronto al termine della partita vinta dalla sua squadra contro il Remo e tutto è stato ripreso in video. La scena è stata diffusa dal reporter Brenno Rayol ed è diventata virale sui social.

Gli insulti

Le immagini mostrano Neymar mentre, al rientro verso gli spogliatoi dello stadio Mangueirão di Belém, si avvicina a un gruppo di sostenitori e dirigenti del Remo. Tra urla e gesti provocatori, il giocatore avrebbe rivolto insulti ai tifosi avversari, prima di replicare alle provocazioni con frasi come «andiamo, cazzo!» e «andate a farvi fottere». Poco dopo Neymar si sarebbe messo a ballare davanti al settore avversario intonando il coro «eliminati», in riferimento alla squadra rivale.

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