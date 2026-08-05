«Andate a farvi fottere»: bufera su Neymar per gli insulti e le urla in Brasile contro gli avversari – Il video

Acceso confronto al rientro negli spogliatoi dopo una partita vinta dal suo Santos contro il Remo

Neymar torna al centro delle discussioni in Brasile, questa volta per una lite con i tifosi avversari. Il calciatore è stato protagonista di un acceso confronto al termine della partita vinta dalla sua squadra contro il Remo e tutto è stato ripreso in video. La scena è stata diffusa dal reporter Brenno Rayol ed è diventata virale sui social.

Gli insulti

Le immagini mostrano Neymar mentre, al rientro verso gli spogliatoi dello stadio Mangueirão di Belém, si avvicina a un gruppo di sostenitori e dirigenti del Remo. Tra urla e gesti provocatori, il giocatore avrebbe rivolto insulti ai tifosi avversari, prima di replicare alle provocazioni con frasi come «andiamo, cazzo!» e «andate a farvi fottere». Poco dopo Neymar si sarebbe messo a ballare davanti al settore avversario intonando il coro «eliminati», in riferimento alla squadra rivale.