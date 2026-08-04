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Beach volley, il coach James Martins strattona le sue giocatrici: «Smettila, basta!». Interviene la Federazione – Il video

04 Agosto 2026 - 13:00 Alba Romano
volley strattona giocatrice
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Bufera sul tecnico durante la finale femminile della Coppa Italia a Montesilvano. Le telecamere lo riprendono mentre afferra con forza Chiara They e Sara Breidenbach
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La Federazione italiana pallavolo ha aperto accertamenti sul comportamento del tecnico James Martins durante la finale femminile della Coppa Italia di beach volley, disputata a Montesilvano. L’allenatore è finito al centro delle polemiche dopo essere stato ripreso dalle telecamere mentre afferrava con forza per un braccio le due atlete Chiara They e Sara Breidenbach nel corso di un time-out. «La smetti! Basta!», le grida They.

Il video

Dopo che il video della scena è circolato sui siti specializzati, la Federvolley ha deciso di intervenire. La federazione ha annunciato di aver trasmesso il caso agli organi competenti per ascoltare tutte le persone coinvolte e ricostruire con precisione quanto accaduto durante la pausa della partita.

La Federazione: «Inaccettabile»

Durissima la presa di posizione del presidente federale Giuseppe Manfredi, che ha condannato il gesto del tecnico in una nota. «Le immagini viste sono inaccettabili e rappresentano un comportamento che condanniamo con assoluta fermezza», ha dichiarato. «L’atteggiamento tenuto dal tecnico nei confronti delle proprie atlete va ben al di là di qualsiasi dinamica tecnica o sportiva e non può trovare alcuna giustificazione. Comportamenti di questo tipo non possono essere accettati in alcun modo», ha aggiunto.

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Manfredi ha poi ricordato che tutti i tesserati, indipendentemente dal ruolo ricoperto, sono tenuti a rispettare i principi di tutela della persona e del rispetto reciproco. La Federazione ha ribadito il proprio impegno nelle politiche di safeguarding, avviate per garantire agli atleti un ambiente sportivo sicuro e libero da ogni forma di abuso, molestia, violenza o discriminazione.

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