Com’è morto Franco Baresi, la malattia e l’intervento ai polmoni. Il pneumologo: «Non si muore di nodulo»

La conferma della morte di Franco Baresi a 66 anni arriva dopo giorni concitati, in cui le voci sul decesso del leggendario calciatore si sono rincorse e sono state puntualmente smentite. Ci aveva pensato il Milan, spiegano come lo storico capitano rossonero stesse attraversando un momento delicato, senza però confermare un aggravamento delle sue condizioni di salute. Il Kaiser Franz aveva affrontato negli ultimi dodici mesi un percorso di cure legato a un nodulo polmonare, scoperto durante un controllo di routine nell’estate del 2025.