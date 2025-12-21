Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
SPORTPallavoloRazzismoSocial media

Pallavolo, lo sfogo dell’azzurra Adhu Malual: «Insulti razzisti dai tifosi, anche alla mia famiglia. Non resto in silenzio»

21 Dicembre 2025 - 19:07 Ugo Milano
embed
pallavolo-insulti-razzisti-azzurra-Adhu Malual-sfogo
pallavolo-insulti-razzisti-azzurra-Adhu Malual-sfogo
La schiacciatrice ha denunciato su Instagram l'atteggiamento di una parte del pubblico durante una partita: «In 12 anni di carriera non avevo mai vissuto un atteggiamento del genere»

«Ieri sera ho giocato in casa. E non mi sono sentita a casa». Comincia così il post su Instagram con il quale la schiacciatrice di Monviso Volley (Pinerolo), Adhu Malual, ha voluto denunciare l’atteggiamento di una parte dei propri tifosi che, nel corso della partita contro il Macerata, le hanno rivolto pesanti insulti di matrice razzista, non risparmiando anche i suoi familiari presenti sulle tribune. «In 12 anni di carriera non avevo mai assistito né vissuto sulla mia pelle un atteggiamento del genere da parte del pubblico che dovrebbe sostenere la propria squadra», ha scritto la giocatrice azzurra, nata da genitori sudanesi, ma italiana.

Insulti, fischi e offese personali

«Insulti, fischi costanti, offese personali e sì commenti razzisti – prosegue la pallavolista -, rivolti non solo a me ma anche ai miei familiari sugli spalti. Dal primo punto all’ultimo. Non per spronare. Non per sostenere. Solo per colpire», la sua denuncia. Nonostante ciò «sono fiera di essere italiana – scrive Malual -. Sono fiera di giocare in uno dei campionati più forti al mondo. Sono fiera di indossare la maglia azzurra, perché l’amore che provo per questo Paese, che è la mia casa, è indescrivibile. E non permetterò a nessuno di metterlo in discussione». E infine: «Io continuerò a fare il mio lavoro. Con dignità. Con professionalità. Con rispetto per questo sport – conclude l’azzurra -. Ma una cosa va detta chiaramente: il silenzio, davanti a certi comportamenti, non è più un’opzione». 

Foto copertina: INSTAGRAM/ POST ADHU MALUAL

Articoli di SPORT più letti
1.

Gli allenamenti, le vacanze a Ibiza: ecco perché Carlos Alcaraz ha rotto con lo storico coach Ferrero

2.

Max Allegri «fuori controllo», l’accusa del Napoli e la raffica di insulti a Oriali mentre lo trattengono: cosa gli ha urlato davanti alle telecamere – Il video

3.

Federica Pellegrini è di nuovo incinta, la Divina spiazzata e l’annuncio sui social: svela subito il sesso

4.

«Siediti cogl…..». Multato con 10mila euro Allegri. L’insulto a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa Napoli-Milan – Il video

5.

La crisi tra Alvaro Morata e Alice Campello: «Tra loro c’è una terza persona che lavora nel Como»

leggi anche
Miss Finlandia
ESTERI

Il gesto razzista di miss Finlandia sui social che la fa diventare un idolo di destra: con la Cina deve scusarsi pure il premier – Il video

Di Giulia Norvegno
vittorio feltri querela boccia meloni
CULTURA & SPETTACOLO

«Sparerei in bocca ai musulmani», Vittorio Feltri condannato per «molestia discriminatoria» dopo le frasi pronunciate alla radio

Di Cecilia Dardana
FACT-CHECKING

Laura Boldrini non ha detto che gli italiani sono ignoranti e razzisti

Di Marianna Satta
enzo iacchetti gaza minacce morte
ATTUALITÀ

Enzo Iacchetti denunciato dall’Ucei per istigazione all’odio razziale: «Antisemitismo degno di Hitler dalla Berlinguer». Ecco cos’aveva detto – Il video

Di Ugo Milano
ryanair maranza
ECONOMIA & LAVORO

«Non serviamo chi mette tute da maranza», Ryanair la spara sui social: esplode la polemica. Le accuse di razzismo e lo sfottò nei commenti

Di Ugo Milano