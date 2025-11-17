«Non serviamo chi mette tute da maranza», Ryanair la spara sui social: esplode la polemica. Le accuse di razzismo e lo sfottò nei commenti

L'azienda è nota per la sua strategia di comunicazione ironica. Ma questa volta, secondo alcuni, avrebbe esagerato

«Ci riserviamo il diritto di non servire chi indossa tute da maranza» è l’ultima provocazione della compagnia aerea low cost Ryanair che ha scatenato l’ultima polemica. Soprattutto sui social, la compagnia irlandese ha sempre fatto dello sfottò e l’ironia la sua cifra distintiva. Ma passi per post come «Più facile prendere un volo e trasferirsi, che fare lo Spid». Oppure: «Il venerdì è per viaggiare, non per far finta di lavorare». Battute che finora avevano fatto sorridere e raccolto un po’ di like. Stavolta però l’accusa che si legge in diversi commenti è di essere di fatto razzisti con quel «tuta da maranza». Da parte di Rayanair però nessun passo indietro: anche a distanza ormai di diversi giorni, quel post è rimasto lì. E certamente la polemica non pare dispiacere per la visibilità che continua a portare alla compagnia.

La polemica nasce dall’uso del termine maranza, usato per identificare in modo dispregiativo ragazzi di origine nordafricana o italiani di seconda generazione figli di famiglie del Nord Africa. Secondo alcuni utenti il riferimento sarebbe quindi discriminatorio e la scelta linguistica nasconderebbe nient’altro che un pregiudizio razzista. Di sicuro qualcuno lo ha inteso così e i commenti lo provano: «Fuori i maranza dall’Italia», scrive uno. «Se fosse vero sarebbe uno spettacolo», commenta un altro. «Si prospetta una radicale impennata di prenotazioni sul sito Ryanair», profetizza un terzo. Non manca però chi ha criticato l’espediente scelto dalla compagnia. Uno ricorda che i maranza «pagano come gli altri», un altro attacca: «Preparatevi al fallimento». Infine, c’è chi rimane sul terreno dell’ironia, facendo presente a Ryanair che i maranza potrebbero costituire «l’80% dei vostri clienti» e che la compagnia è «la regina delle lowcost dove notoriamente salgono quelli con le giacche di tweed».