Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
ECONOMIA & LAVORORazzismoRyanairSocial mediaTrasporti pubblici

«Non serviamo chi mette tute da maranza», Ryanair la spara sui social: esplode la polemica. Le accuse di razzismo e lo sfottò nei commenti

17 Novembre 2025 - 13:20 Ugo Milano
embed
ryanair maranza
ryanair maranza
L'azienda è nota per la sua strategia di comunicazione ironica. Ma questa volta, secondo alcuni, avrebbe esagerato

«Ci riserviamo il diritto di non servire chi indossa tute da maranza» è l’ultima provocazione della compagnia aerea low cost Ryanair che ha scatenato l’ultima polemica. Soprattutto sui social, la compagnia irlandese ha sempre fatto dello sfottò e l’ironia la sua cifra distintiva. Ma passi per post come «Più facile prendere un volo e trasferirsi, che fare lo Spid». Oppure: «Il venerdì è per viaggiare, non per far finta di lavorare». Battute che finora avevano fatto sorridere e raccolto un po’ di like. Stavolta però l’accusa che si legge in diversi commenti è di essere di fatto razzisti con quel «tuta da maranza». Da parte di Rayanair però nessun passo indietro: anche a distanza ormai di diversi giorni, quel post è rimasto lì. E certamente la polemica non pare dispiacere per la visibilità che continua a portare alla compagnia.

I commenti al post di Ryanair

La polemica nasce dall’uso del termine maranza, usato per identificare in modo dispregiativo ragazzi di origine nordafricana o italiani di seconda generazione figli di famiglie del Nord Africa. Secondo alcuni utenti il riferimento sarebbe quindi discriminatorio e la scelta linguistica nasconderebbe nient’altro che un pregiudizio razzista. Di sicuro qualcuno lo ha inteso così e i commenti lo provano: «Fuori i maranza dall’Italia», scrive uno. «Se fosse vero sarebbe uno spettacolo», commenta un altro. «Si prospetta una radicale impennata di prenotazioni sul sito Ryanair», profetizza un terzo. Non manca però chi ha criticato l’espediente scelto dalla compagnia. Uno ricorda che i maranza «pagano come gli altri», un altro attacca: «Preparatevi al fallimento». Infine, c’è chi rimane sul terreno dell’ironia, facendo presente a Ryanair che i maranza potrebbero costituire «l’80% dei vostri clienti» e che la compagnia è «la regina delle lowcost dove notoriamente salgono quelli con le giacche di tweed».

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Dopo l’addio all’editoria a casa di Daniela Santanché si punta sull’alcol. Compagno e figlio della ministra hanno lanciato Heragin, un gin di lusso

2.

Le chiamate moleste da cellulari sconosciuti, scatta il blocco sui numeri finti. Il nuovo filtro e le truffe sui contratti luce e gas: cosa può cambiare

3.

L’Ue dichiara guerra ai pacchi low cost, via libera ai dazi sui prodotti sotto i 150 euro. Ecco cosa cambia (anche per Shein e Temu)

4.

Caos treni a Roma Termini per un suicidio sui binari in Calabria. Ritardi oltre le 8 ore, disagi all’Alta velocità: le tratte coinvolte

5.

Chiamate moleste dai call center, i nomi delle 7 società indagate dall’Antitrust: le bugie al telefono su prezzi e contratti per fregare i clienti

leggi anche
aerei malpensa ryanair
ECONOMIA & LAVORO

A Malpensa il carburante «costa oltre il 50% in più» che in altri scali. La proteste delle compagnie aeree e il rischio di aumenti per i passeggeri

Di Ugo Milano
ryanair
ATTUALITÀ

Ryanair dice no all’imbarco dei cani più grandi sugli aerei: «Abbiamo già troppi problemi con gli esseri umani»

Di Ugo Milano
bagaglio a mano easy jet
ESTERI

L’Ue contro la Spagna sui bagagli a mano: «Illegittime le multe alle compagnie low-cost». L’ira del governo Sánchez

Di Gianluca Brambilla
Ryanair
ATTUALITÀ

«Ho chiesto prestiti per deviare le attenzioni», l’ammissione di uno degli steward di Ryanair indagato per furti e contrabbando di sigarette

Di Alba Romano