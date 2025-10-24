A Malpensa il carburante «costa oltre il 50% in più» che in altri scali. La proteste delle compagnie aeree e il rischio di aumenti per i passeggeri

Il divario con gli altri scali sarebbe iniziato dalla pandemia. I vettori chiedono un'apertura per incentivare la concorrenza sul mercato del rifornimento

Il carburante costa troppo, anche il 50% in più che altrove. A lamentarsi questa volta non sono gli automobilisti, come spesso accade, ma tre compagnie aeree operanti sull’aeroporto di Milano Malpensa, easyJet, Ryanair e Neos, che in una lettera chiedono ufficialmente al governo di affrontare la questione. Insieme, le tre compagnie forniscono il 40% dei posti venduti nell’aeroporto varesotto e la risoluzione del problema potrebbe risparmiare costi ulteriori dei biglietti a tanti viaggiatori.

La lettera delle compagnie aeree

Secondo i vettori che operano a Malpensa i problemi del rifornimento sarebbero abbastanza chiari. Nella lettera inviata al ministero dei Trasporti e a quello dell’Ambiente e della sicurezza energetica, i firmatari parlano, a proposito del carburante, di «un’offerta limitata e poco aperta alla concorrenza, determinata da barriere logistiche e operative che ostacolano l’ingresso di nuovi fornitori». «La disponibilità di prodotto – spiegano – rischia di non essere adeguata a sostenere la crescita dei volumi di traffico», ma c’è un dato più grave, cioè che a Malpensa ci sono «costi sensibilmente più elevati rispetto ad altri scali italiani comparabili».

Costi incomparabili agli altri aeroporti

Questo è il dettaglio che ha fatto infuriare le compagnie. «A partire dalla fine della pandemia di Covid-19, i differenziali applicati ai vettori per la fornitura di jet fuel a Malpensa sono cresciuti in misura molto rilevante, mentre rimanevano sostanzialmente invariati negli altri principali aeroporti italiani — tra cui Roma Fiumicino, Napoli e altri — come anche nei principali scali europei». Il risultato finale è che oggi a Malpensa i costi sono «oltre il 50% più alti, al netto della materia prima» e i vettori si domandano quali siano le motivazioni dietro a questo rincaro.

Il rischio di aumenti per i passeggeri

Per affrontare il problema, le tre compagnie chiedono che nel mercato del carburante fornito a Malpensa venga agevolato «l’eventuale ingresso di nuove compagnie petrolifere», così da garantire «una maggiore concorrenza e disponibilità di prodotto». Al problema dei costi, infatti, si associa anche quello del trasporto fisico del carburante, che recentemente è stato rallentato da un guasto ad una delle raffinerie che riforniscono lo scalo. Inoltre, è importante considerare che il rincaro sui rifornimenti non è un problema solo per le compagnie. Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos, ha già lanciato l’allarme. La compagnia acquista all’anno «250 milioni di euro di carburante», spiega, «di cui più o meno la metà a Malpensa. Se comprassimo a Fiumicino la stessa quantità, avremmo 4 milioni di euro di costi in meno». Non potendo diminuire i voli, il rischio più concreto è dunque quello di dover chiedere ai passeggeri di pagare di più per rientrare nei costi.

Un portavoce ha fatto sapere che il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sta già seguendo la questione «e si è attivato avviando un tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati». «Il primo incontro, di carattere pianificatorio e conoscitivo, ha consentito di raccogliere i primi elementi utili di analisi. Già dalla prossima settimana sono previsti ulteriori appuntamenti, con l’auspicio di individuare soluzioni condivise e favorire condizioni di sviluppo equilibrate per il settore».

Foto copertina: ANSA / MATTEO BAZZI | Due veicoli fermi all’aeroporto di Milano Malpensa