Nazionale, Pirlo quasi fuori: a rischio anche Maldini. Chiellini, Conte e Ranieri i nuovi nomi

IL presidente della Figc dovrà prendere decisioni importanti. La replica dell'ex Juve e Milan sull'accordo con Fonbet. Chi è il proprietario della società di scommesse russe

Andrea Pirlo rivendica il contratto con Fonbet ma dice che la collaborazione commerciale non ha un significato politico. Giovanni Malagò esplora altre strade per il posto di commissario tecnico della Nazionale italiana. E Paolo Maldini, insieme a Leonardo, è pronto a lasciare l’incarico. Per il quale adesso è in pole position Giorgio Chiellini. Mentre per gli azzurri si fa di nuovo il nome di Antonio Conte. Il problema è adesso in mano al presidente della Figc. Che dovrà prendere decisioni importanti. Oppure convincere qualcuno a cambiare idea.

Il messaggio di Pirlo

Nella notte si è fatto sentire l’ex centrocampista di Milan e Juventus. «Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto. La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono», dice l’attuale tecnico dello United Fc di Dubai.

Ranieri e Baldini

Le sue parole sembrano presagire a una rinuncia al ruolo di Ct: «Desidero ringraziare Maldini e Leonardo», scrive l’ex centrocampista, menzionando il direttore tecnico e il suo advisor ma non il presidente federale, Giovanni Malagò, «per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre». Ma tutto può essere di nuovo in gioco, scrive la Gazzetta dello Sport: dall’idea di Claudio Ranieri direttore tecnico – laddove Maldini e Leonardo dovessero fare un passo indietro – ad altri nomi come quello di Pioli o dell’attuale commissario tecnico ad interim Silvio Baldini.

Fonbet e Pirlo

Fonbet è la più grande piattaforma di scommesse russa. Oltre a Pirlo ha ingaggiato anche Marco Materazzi come uomo immagine. Il fondatore si chiama Sergey Lomakin, ha 53 anni ed è stato una promessa del calcio. Laureato all’Accademia di Economia Nazionale, comincia vendendo caffè di importazione. Poi fonda con due suoi compagni di corso la catena di negozi alimentari Kopeyka (Copeco). Sviluppa in franchising i supermercati Monetka e nel 2007 fonda il marchio Fix Price, articoli per casa e alimenti che non scadono. Poi, racconta il Corriere, viene accusato per l’appropriazione indebita di un prestito di Gazprombank.

L’Ucraina

Nel 2018 il caso viene archiviato grazie a Vladimir Putin e all’amico e fondatore della banca VTB Andrey Kostin. Il patrimonio netto attuale di Lomakin è stimato in 1,2 miliardi di dollari, centoventiquattresimo nella classifica di Forbes Russia. E c’è un caso Ucraina. Secondo i siti di giornalismo investigativo russo avrebbe utilizzato le sue società offshore e le sue squadre di calcio per aiutare la VTB Bank di Kostin a eludere le sanzioni. Un azionista di Fix Price è Samonico Holdings, una sussidiaria del Marathon Group, di proprietà dell’uomo d’affari Alexander Vinokurov, genero del ministro degli esteri Sergey Lavrov.