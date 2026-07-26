Caos Nazionale, Vannacci viene in soccorso di Pirlo: «Sponsor russi? Non vedo una questione etica»

Futuro Nazionale prende le difese del possibile nuovo ct azzurro: «Merita la panchina più di qualsiasi tecnico straniero»

I legami di Andrea Pirlo con lo sponsor russo? Non sono un problema. Mentre infuria la polemica sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, arriva un assist inaspettato per l’ex centrocampista di Milan e Juventus. A entrare a gamba tesa nel dibattito è Roberto Vannacci, eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, che viene interpellato dall’Ansa sulla questione e si schiera in difesa di Pirlo: «Non vedo una questione etica. La sponsorizzazione non deve interessare a nessuno: cultura, arte e sport devono restare fuori da politica e relazioni internazionali. Questa non è una cosa che va presa in considerazione per valutare incarichi eventuali a Pirlo, dove invece vanno valutate la competenza e certo non gli affari con agenzie varie. Come feci con Buttafuoco a Venezia, dunque, a lui do la mia solidarietà».

Futuro Nazionale difende Pirlo

L’endorsement di Vannacci a Pirlo sorprende fino a un certo punto. Il partito di estrema destra fondato dall’ex generale è una delle forze politiche che più spinge per una normalizzazione delle relazioni diplomatiche con la Russia. «Andrea Pirlo, campione del mondo e simbolo del nostro calcio, merita di guidare la Nazionale molto più di qualsiasi tecnico straniero. Per questo trovo semplicemente inaccettabili le dichiarazioni di Benedetto Della Vedova, che pretende di mettere sotto processo Pirlo per le sue attività professionali in Russia», commenta il deputato vannaccianno Domenico Furgiuele.

Nei giorni scorsi, Più Europa aveva portato la polemica sullo sponsor russo di Pirlo sotto i riflettori della politica. All’ex giocatore di Milan e Juve viene contestato un contratto da testimonial con una società di scommesse legata all’oligarca Sergey Lomakin, presidente dello United Fc, la squadra degli Emirati Arabi che Pirlo allena.

Foto copertina: ANSA/Giuseppe Lami/Luca Zennaro | A sinistra, Roberto Vannacci; a destra, Andrea Pirlo