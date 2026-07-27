Malagò: «A breve saprete il ct. Thiago Motta? Non posso dire né sì né no». Replica al ministro Abodi: «Brutta figura? Dipende chi l’ha fatta» – Il video

Continuano i lavori del presidente federale per la nomina del nuovo commissario tecnico, ma tiene banco anche il futuro di Maldini e Leonardo. Domani il Consiglio Federale

«Sto lavorando, a breve saprete tutto». Ha fretta il presidente della federazione, Giovanni Malagò, all’uscita dalla sede romana della Figc. Lì, in via Gregorio Allegri 14, era arrivato alle 8 del mattino per affrontare la questione che sta tenendo banco in queste ore: il commissario tecnico dell’Italia. Non sarà Andrea Pirlo a vestire i panni di commissario tecnico della Nazionale. Una decisione dello stesso Malagò, in seguito allo scoppio del caso Fonbet, agenzia russa di scommesse per cui l’ex allenatore della Juventus è global ambassador. «Thiago Motta? Non posso dire né sì né no», ha aggiunto Malagò

La polemica tra Malagò e il ministro Abodi

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha definito questa vicenda come una «brutta figura». All’uscita dalla sede della Figc, è arrivata la risposta dell’ex numero 1 del Coni: «Dipende chi l’ha fatta». Sono ore calde per il futuro del calcio italiano, con pochissime certezze e moltissime questioni ancora aperte, tra cui il futuro di Maldini e Leonardo, con cui Malagò finora non si è incontrato.

In bilico il futuro di Maldini e Leonardo

Domani, 27 luglio, è in programma il Consiglio Federale: Giovanni Malagò si sarebbe dovuto presentare con il nome del nuovo commissatrio tecnico della Nazionale. Il presidente della Figc ha assicurato che la decisione arriverà a breve, ma tiene banco anche il futuro dell’asset dirigenziale scelto da lui. Maldini e Leonardo, infatti, avevano spinto per la candidatura di Andrea Pirlo e potrebbero dimettersi dopo che lo stesso Malagò si è opposto all’ex centrocampista di Milan e Juventus. Una decisione che non avrebbe nulla a che vedere con questioni tecniche, ma che potrebbe portare all’addio dei due dirigenti.

Malagò su Maldini: «Domani ci saranno novità»

Uscendo alla sede di Roma della Figc, Malagò non ha risposto alle domande in merito a Leonardo e Maldini, né sul futuro del progetto azzurro che aveva in mente nominando i due ex dirigenti del Milan: «Su Maldini non posso dire niente – ha detto il capo della Federcalcio – Doman i sicuramente ci saranno novità». Uno snodo cruciale della giornata potrebbe essere quello delle ore 18: il presidente federale incontrerà i presidenti e e i rappresentanti delle varie componenti della federazione e del calcio italiano (Serie A, B e C, Dilettanti, Associazione giocatori, allenatori e arbitri) in vista del Consiglio Federale di domani.