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La reazione di Allegri all’invito del coro «chi non salta juventino è». Imbarazzo al ritiro del Napoli: il precedente di Antonio Conte – Il video

26 Luglio 2026 - 17:17 Stefania Carboni
La scenetta davanti ai tifosi del Napoli durante il ritiro della squadra, a Dimaro
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«Chi non salta juventino è». Ma lui, Massimiliano Allegri, non salta. Il curioso siparietto è avvenuto durante il ritiro del Napoli, a Dimaro. Nell’evento in piazza, davanti dai tifosi, sale sul palco l’allenatore, alla prima stagione azzurra, con però alle spalle pezzi di storia del calcio per le maglie della Juventus e del Milan. I tifosi cantano «chi non salta juventino è». Il tecnico, colto dall’ironia, decide comunque di non saltare. «Sta ridendo, vi assicuriamo…», commenta lo speaker dal palco. Lui saluta tutti, ma non si muove e commenta: «Sono 15 anni che sento ‘chi non salta juventino è…’».

Il precedente di Antonio Conte

Prima di Allegri anche Antonio Conte scelse di non saltare sul coro contro i bianconeri. Anche lui, davanti ai tifosi a Dimaro, rispose: «Non chiedetemi di fare cose che non farò. Io sarò sempre educato e rispettoso. Non solo per la Juve, ma per tutte le squadre. Voi siete tifosi ed è giusto che incitiate la vostra squadra».


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