Mondiali, l’infortunio di Koné in Canada-Qatar – Il video

Il giocatore del Sassuolo esce in barella. Il momento del fallo

Il Canada conquista la prima vittoria della sua storia a un Mondiale di calcio grazie a una goleada, ma la festa è rovinata dall’infortunio a Ismael Koné. Il 6-0 sul Qatar porta i padroni di casa alle soglie della qualificazione ai sedicesimi di finale. In campo il protagonista assoluto è lo juventino Jonathan David, autore di una tripletta. Suo è il tiro sulla cui ribattuta si avventa al 16′ Larin per sbloccare le marcature. David si iscrive direttamente sul tabellino al 29′, per poi arrotondare il risultato nel recupero prima della pausa di metà gara.

La partita è già chiusa qui, ma all’8′ della ripresa arriva l’episodio che gela il muro rosso dello stadio di Vancouver: Madibo stende Koné, che resta a terra. Dopo passaggio dal Var è rosso diretto per il qatarino, visibilmente sconvolto così come diversi altri giocatori in campo. Non manca qualche tensione, mentre il giocatore del Sassuolo esce in barella tranquillizzando il pubblico.

Al quarto d’ora della ripresa Saliba calcia una punizione perfetta per il 4-0, dedicando la rete al compagno infortunato. Prima del triplice fischio fissano il risultato definitivo un’autorete di Manai e il gol, in pieno recupero, con cui David porta a casa il pallone. Per il Canada è la prima, storica vittoria a un Mondiale. Contro la Svizzera basta un pari per ottenere il primo posto, ma anche in caso di eventuale sconfitta ci sono buone possibilità di rivedere i nordamericani ai sedicesimi di finale.