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Cosa c’è dietro le lacrime di Messi ai Mondiali di calcio: suo papà sta male

18 Giugno 2026 - 17:42 Matteo Revellino
Lionel Messi lacrime
Lionel Messi lacrime
Jorge Horacio ha avuto un malore nella sua casa ed è stato ricoverato in ospedale. L'ex campione del Barcellona è molto legato al suo papà
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Il dettaglio è sfuggito a pochi. Al minuto 17 di Argentina-Algeria, Lionel Messi scaglia un mancino che buca le mani del portiere. L’Albiceleste è in vantaggio, ma il numero 10 scoppia a piangere. Non sono lacrime di gioia: «Per me sono stati giorni difficili e complicati», dribbla Messi al fischio finale del match d’esordio del suo sesto mondiale, un record. Il dolore sarebbe legato alle condizioni di salute del padre. Secondo quanto rivelato a gennaio dal sito argentino Mdz, ripreso nelle ultime ore da molti media internazionali, Jorge Horacio Messi sta male. Per questo, non è negli Stati Uniti a seguire le partite del figlio.

La conferma: «Suo padre non sta bene da parecchio tempo»

«Suo padre non sta bene da parecchio tempo ormai, da diversi mesi», ha confermato il giornalista Eduardo Feinmann su Radio Mitre. «Questa settimana ci sono state alcune situazioni che hanno leggermente peggiorato le sue condizioni di salute. Messi sta attraversando una lotta interiore come qualsiasi essere umano», ha aggiunto.

Le condizioni di salute del padre

Lionel Messi ha voluto mantenere riservatezza sulla diagnosi ufficiale. Jorge Horacio ha avuto un malore nella sua casa ed è stato ricoverato in ospedale sottoponendosi a una serie di esami cardiovascolari e neurologici. L’ex stella del Barcellona è molto legato a suo papà, ecco perché non è riuscito a trattenere le lacrime anche in un momento di gioia per il primo gol contro l’Algeria, a cui ne sono seguiti altri due. Nelle ultime ore a Kansas City sono arrivati da Miami anche la moglie, Antonella Roccuzzo, e i tre figli Thiago, Mateo e Ciro. Potrà festeggiare con loro il record di gol nella storia dei Mondiali, insieme al tedesco Miroslav Klose.

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