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La foto del calciatore iraniano che solleva lo zainetto rosa per Minab allo stadio? È falsa

17 Giugno 2026 - 12:06 David Puente
Fact-checking di un'immagine generata con l'AI di un calciatore iraniano che solleva uno zainetto rosa a fiori davanti a uno stadio gremito con bandiere dell'Iran
Fact-checking di un'immagine generata con l'AI di un calciatore iraniano che solleva uno zainetto rosa a fiori davanti a uno stadio gremito con bandiere dell'Iran
Il gesto allo stadio non è mai avvenuto, né prima né durante i Mondiali 2026
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Circola un’immagine che mostra un calciatore iraniano che solleva uno zainetto rosa a fiori, davanti a uno stadio gremito di tifosi e bandiere dell’Iran. La descrizione che la accompagna parla di un omaggio alle ragazze della scuola di Minab «assassinate da Donald Trump e Netanyahu». Il contenuto viene rilanciato come se fosse un gesto compiuto durante il Mondiale 2026, a ridosso della prima partita dell’Iran contro la Nuova Zelanda, ma non è mai avvenuto.

Nessun riscontro del gesto

Il giocatore nell’immagine non risulta identificabile tra quelli appartenenti alla nazionale iraniana. Il gesto non viene riportato da nessuna testata, locale o internazionale, né prima ne durante il Mondiale di calcio in corso.

Immagine generata con l'AI di un calciatore iraniano che solleva uno zainetto rosa a fiori davanti a uno stadio gremito con bandiere dell'Iran
L’immagine virale, in realtà sintetica: il presunto gesto allo stadio non è mai avvenuto.

Immagine generata con l’AI

Ci sono diversi elementi che dimostrano la natura generativa dell’AI dell’immagine. Le bandiere risultano innaturali, così come la folla sugli spalti sembra dissolversi in forme ripetute e prive di profondità.

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Una prova viene fornita da OpenAI che, come Google, fornisce ora un servizio di verifica per individuare le immagini generate con la propria AI. Il responso? L’immagine è stata generata con gli strumenti di OpenAI.

Schermata del servizio di verifica di OpenAI che identifica l'immagine come generata con i propri strumenti di intelligenza artificiale
Il responso dello strumento di verifica di OpenAI: l’immagine è stata prodotta con la sua AI.

Il gesto reale della nazionale iraniana

I calciatori della nazionale iraniana avevano realmente omaggiato le vittime di Minab, ma non durante il Mondiale. Il gesto è avvenuto in Turchia, nel mese di marzo 2026, durante un’amichevole contro la Nigeria, portando ognuno uno zainetto viola.

Conclusioni

L’immagine risulta costruita a tavolino con l’Intelligenza Artificiale di OpenAI e non riguarda un fatto realmente avvenuto in uno stadio di calcio, né prima né durante il Mondiale di calcio del 2026.

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