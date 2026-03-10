Fact-checking
Pioggia di missili su Tel Aviv: cosa non torna nel video che sta facendo il giro dei social

10 Marzo 2026 - 15:32 David Puente
Fotogrammi del video dei bombardamenti su Tel Aviv da parte dell'Iran generati con l'AI, con la scritta fact-checking che indica l'operazione di verifica e smentita
Nonostante il realismo delle immagini, l'analisi forense dei fotogrammi rivela che si tratta di un falso generato dall'Intelligenza Artificiale (AI)

Circola un video, rilanciato su Facebook e X, che sembra documentare l’apocalisse nel cuore di Israele. Le immagini catturano una scarica di missili che impattano tra i grattacieli di Tel Aviv, sollevando palle di fuoco e dense colonne di fumo. La clip viene presentata come la prova della rappresaglia iraniana dopo i raid di fine febbraio, ma basta osservare con attenzione alcuni dettagli per capire che non stiamo guardando la realtà, bensì un’elaborazione digitale, come altre verificate dal nostro team.

Per chi ha fretta

  • Un video di 15 secondi mostra una devastante pioggia di testate a grappolo colpire il centro di Tel Aviv.
  • Nonostante il realismo, mancano i riscontri ufficiali e l’audio non riporta le sirene d’allarme obbligatorie in questi casi.
  • Analizzando i fotogrammi, emergono errori tecnici macroscopici che confermano l’origine AI del filmato.

Il caso sui social

Ecco un esempio di condivisione, con la seguente narrazione: «Il buongiorno a Tel Aviv si susseguono gli attacchi iraniani in Israele».

Screenshot di un post social che mostra un video di missili che colpiscono Tel Aviv con fumo e fiamme.
Un esempio della diffusione virale del video su Facebook

Perché quelle immagini non sono reali

Sebbene il conflitto nel Medio Oriente stia vivendo fasi drammatiche, e non solo in Iran e Israele, questo specifico filmato non appartiene alla cronaca reale. Ci sono tre livelli di incongruenze che smentiscono la scena.

L’assenza di prove sul campo

Un attacco di tale portata nel cuore di una metropoli come Tel Aviv avrebbe generato migliaia di video da angolazioni diverse, dirette streaming e comunicati ufficiali immediati. Invece, l’unica fonte di questa “strage” resta questo singolo video isolato. Inoltre, l’audio della clip è privo delle sirene d’allarme (Iron Dome), un elemento che in Israele scatta ben prima dell’impatto dei vettori.

Auto ed edifici “sciolti”

L’analisi forense dei fotogrammi rivela i limiti dell’intelligenza artificiale generativa (AI). Ad esempio, se si osserva la strada alla base degli edifici, le auto non hanno ruote o contorni definiti.

Dettaglio del video generato da AI dove le auto parcheggiate appaiono senza ruote e fuse tra loro.
L’Intelligenza Artificiale fallisce nel rendering dei dettagli: le auto appaiono come masse metalliche prive di forme definite.

Sembrano masse metalliche che si fondono tra loro, un tipico difetto di rendering dei modelli text-to-video. Lo stesso fenomeno lo troviamo nei pannelli solari nei tetti degli edifici.

Ingrandimento sui tetti degli edifici nel video dove i pannelli solari sono distorti e ripetuti simmetricamente.
La ripetizione innaturale e la distorsione dei pannelli solari sui tetti svelano la natura sintetica della ripresa.

La bandiera innaturale

Un altro indizio è la bandiera israeliana visibile su un balcone. È posizionata in modo innaturale, quasi bidimensionale. Capita che le AI inseriscano simboli “locali” per dare un’identità geografica al video partendo da un comando testuale (prompt), ma faticano a gestire la fisica del tessuto e della prospettiva.

Dettaglio di una bandiera di Israele su un balcone che appare piatta e bidimensionale nel video generato da AI.
La bandiera israeliana “incollata” digitalmente sul balcone per simulare la posizione geografica del presunto attacco.

Conclusioni

Le immagini della pioggia di missili su Tel Aviv non sono reali. Non esiste alcun riscontro di un tale attacco nel centro della città israeliana e nessuna fonte ufficiale o giornalistica sul campo ha confermato tale l’evento.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

