Fact-checking
Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
FACT-CHECKINGBambiniBombardamentiFake newsIntelligenza artificialeIranIsraeleUSAX (Twitter)

Strage di Minab, la verità sulla foto commovente del funerale delle bambine diffusa da utenti e giornalisti

05 Marzo 2026 - 16:29 David Puente
embed
Immagine generata dall'Intelligenza Artificiale che raffigura il presunto funerale delle bambine nella scuola di Minab (Iran), con in sovrimpressione la dicitura "FACT-CHECKING" in un rettangolo rosso e bianco in alto a destra.
Immagine generata dall'Intelligenza Artificiale che raffigura il presunto funerale delle bambine nella scuola di Minab (Iran), con in sovrimpressione la dicitura "FACT-CHECKING" in un rettangolo rosso e bianco in alto a destra.
L'immagine dei corpi avvolti nei sudari è diventata il simbolo del dolore in Iran, ma dietro lo scatto virale si nasconde l'Intelligenza Artificiale

Circola sui social, da X a Facebook, un’immagine straziante che documenterebbe il funerale delle bambine rimaste uccise nel bombardamento della scuola di Minab, in Iran, nel corso delle operazioni congiunte da parte di Usa e Israele. Lo scatto, che mostra decine di piccoli corpi avvolti in sudari bianchi, è diventato in poche ore il simbolo del dolore per la tragedia consumata negli scorsi giorni. A diffondere la foto è stato un giornalista pakistano, ma un’analisi attenta dei dettagli ha fatto emergere una verità diversa da quella che appare a prima vista.

Per chi ha fretta

  • L’immagine è stata diffusa originariamente da Harmeet Singh, giornalista e anchor pakistano.
  • Analizzando lo scatto si notano i classici “glitch” dell’AI, come volti deformati, occhi fusi e arti anatomici errati.
  • Lo stesso autore, dopo la diffusione virale, ha ammesso nei commenti che si tratta di una creazione simbolica realizzata con software generativi.

La diffusione virale

Tra coloro che hanno condiviso l’immagine troviamo Il Messaggero, ottenendo oltre 8.700 condivisioni su Facebook, accompagnandola con un testo assertivo:

Iran, la strage delle studentesse-bambine: uccise a scuola nell’attacco di Israele e Usa. Le lacrime delle madri e il maxi-funerale

Post Facebook de Il Messaggero sulla strage delle bambine a Minab con foto IA.
Il post de Il Messaggero che ha diffuso l’immagine generata dall’IA superando le 8.700 condivisioni.

Le anomalie dell’immagine

Un’analisi ravvicinata rivela immediatamente la natura sintetica del contenuto. In diversi punti della foto, l’algoritmo di generazione non è riuscito a ricostruire correttamente i dettagli umani. Ad esempio, la foto della seconda bambina a sinistra è un duplicato della prima a destra, con un occhio che appare “fuso” con la pelle. Ulteriori dettagli li troviamo nelle donne chinate su uno dei corpi, come la mano dall’aspetto dubbioso e una strana luce rossa. Infine, le figure umane sullo sfondo presentano tratti privi di definizione realistica, tipici di un’immagine generata con l’AI.

Analisi tecnica dei glitch IA nella foto del funerale in Iran: volti duplicati e deformati.
L’analisi dei dettagli, evidenziando la duplicazione dei volti e le deformazioni tipiche della generazione artificiale.

La conferma del giornalista Harmeet Singh

A diffondere il contenuto è stato Harmeet Singh, giornalista pakistano, attraverso un post X del 3 marzo 2026 alle 9:12 del mattino (fuso orario italiano). Incalzato dagli utenti sulla veridicità dello scatto, Singh ha risposto apertamente sul suo profilo X:

Ho condiviso la foto generata dall’IA simbolicamente per riflettere la portata della tragedia. Nella realtà, la situazione è ancora più orribile […] Oltre 160 studenti sarebbero stati uccisi.

Screenshot dei post di Harmeet Singh su X dove ammette l'uso dell'IA.
La conferma dell’autore. II giornalista Harmeet Singh ammette su X che l’immagine è una creazione simbolica dell’IA.

Conclusioni

L’immagine oggetto di verifica non è un documento giornalistico, ma una rappresentazione grafica generata attraverso l’Intelligenza Artificiale. Anche se l’evento della scuola di Minab è oggetto di cronaca, questa specifica “foto” non deve essere utilizzata per documentare i fatti, poiché priva di valore probatorio e confermata come falsa dal suo stesso autore.

Sebbene il giornalista abbia giustificato il post con finalità di sensibilizzazione, l’uso di immagini sintetiche spacciate (volontariamente o meno) per cronaca documentale alimenta la disinformazione, rendendo difficile distinguere i fatti reali dalle rappresentazioni artificiali in contesti di guerra.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Articoli di FACT-CHECKING più letti
1.

Iran, il dettaglio invisibile nella foto di Khamenei sotto le macerie

2.

Strage di Minab, le foto delle tombe sono un falso di Jakarta? Il dettaglio architettonico che smentisce i complottisti

3.

Il giallo della scuola colpita in Iran: perché l’ammissione del regime è un falso da 6 milioni di views

4.

Iran, la scuola di Minab, la base militare dei Pasdaran e il missile iraniano: ecco cosa rivela l’analisi Osint

5.

Epstein Files, la falsa narrazione contro Ellen DeGeneres

leggi anche
Fotogramma nitido della giornalista iraniana dell'emittente IRIB durante l'attacco allo studio televisivo nel giugno 2025
Falso bool(false)

«Allah ci protegge»: il video della giornalista iraniana sotto le bombe e cosa ha detto davvero in diretta

Di David Puente
Analisi fact-checking di Open sulla foto delle tombe nel cimitero di Minab in Iran
FACT-CHECKING

Strage di Minab, le foto delle tombe sono un falso di Jakarta? Il dettaglio architettonico che smentisce i complottisti

Di David Puente
Screenshot post Telegram Radio Gilan ammissione IRGC e foto scuola bombardata a Minab Iran fact-checking
FACT-CHECKING

Il giallo della scuola colpita in Iran: perché l’ammissione del regime è un falso da 6 milioni di views

Di David Puente