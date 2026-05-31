Il video di Michael Jackson vivo sull’autobus in Brasile è falso

Il filmato dura 10 secondi e viene da un account che si dichiara dedicato all'IA

Circola un video di pochi secondi in cui un uomo anziano, somigliante a Michael Jackson, sarebbe seduto a bordo di un autobus in Brasile. Il filmato viene rilanciato come se mostrasse il cantante ancora in vita o per mostrare l’esistenza di un possibile sosia. Di fatto, si tratta di un video generato con l’intelligenza artificiale. Michael Jackson è morto il 25 giugno 2009.

Per chi ha fretta

Il video non riprende Michael Jackson. Si tratta di un contenuto generato con l’intelligenza artificiale.

Il filmato dura 10 secondi, durata tipica di diversi generatori di video tramite IA.

Un fotogramma sottoposto a SynthID, lo strumento di Google che individua i contenuti generati o modificati con l’IA dell’azienda, lo ha segnalato come artificiale.

Da dove arriva il video

Secondo la ricostruzione dei colleghi di Lead Stories, il filmato è stato pubblicato il 12 maggio 2026 dall’account Instagram @promptkillers. Nel post c’è un chiaro riferimento all’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Dalla bio dell’account Instagram, quest’ultimo si dichiara apertamente come un profilo dedicato a contenuti realizzati con l’intelligenza artificiale.

Generato con l’AI di Google

Abbiamo estratto un fotogramma dal video e lo abbiamo sottoposto a SynthID. Il responso: «In base alle verifiche effettuate, la maggior parte o la totalità di questa immagine è stata modificata o generata con l’intelligenza artificiale di Google».

Si aggiunge un secondo elemento utile, ovvero la durata. Il video si ferma a 10 secondi, un limite che ricorre in diversi strumenti di generazione video tramite IA.

Conclusioni

Il video che mostrerebbe Michael Jackson su un autobus in Brasile è generato con l’intelligenza artificiale. Lo confermano l’origine del filmato, pubblicato da un account che si dichiara dedicato a contenuti creati con l’IA, il riscontro di SynthID e la durata di 10 secondi.

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