Il video di Michael Jackson vivo sull’autobus in Brasile è falso
Circola un video di pochi secondi in cui un uomo anziano, somigliante a Michael Jackson, sarebbe seduto a bordo di un autobus in Brasile. Il filmato viene rilanciato come se mostrasse il cantante ancora in vita o per mostrare l’esistenza di un possibile sosia. Di fatto, si tratta di un video generato con l’intelligenza artificiale. Michael Jackson è morto il 25 giugno 2009.
Per chi ha fretta
- Il video non riprende Michael Jackson. Si tratta di un contenuto generato con l’intelligenza artificiale.
- Il filmato dura 10 secondi, durata tipica di diversi generatori di video tramite IA.
- Un fotogramma sottoposto a SynthID, lo strumento di Google che individua i contenuti generati o modificati con l’IA dell’azienda, lo ha segnalato come artificiale.
Da dove arriva il video
Secondo la ricostruzione dei colleghi di Lead Stories, il filmato è stato pubblicato il 12 maggio 2026 dall’account Instagram @promptkillers. Nel post c’è un chiaro riferimento all’uso dell’Intelligenza Artificiale.
Dalla bio dell’account Instagram, quest’ultimo si dichiara apertamente come un profilo dedicato a contenuti realizzati con l’intelligenza artificiale.
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Generato con l’AI di Google
Abbiamo estratto un fotogramma dal video e lo abbiamo sottoposto a SynthID. Il responso: «In base alle verifiche effettuate, la maggior parte o la totalità di questa immagine è stata modificata o generata con l’intelligenza artificiale di Google».
Si aggiunge un secondo elemento utile, ovvero la durata. Il video si ferma a 10 secondi, un limite che ricorre in diversi strumenti di generazione video tramite IA.
Conclusioni
Il video che mostrerebbe Michael Jackson su un autobus in Brasile è generato con l’intelligenza artificiale. Lo confermano l’origine del filmato, pubblicato da un account che si dichiara dedicato a contenuti creati con l’IA, il riscontro di SynthID e la durata di 10 secondi.
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