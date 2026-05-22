Trump in ginocchio davanti a Xi? La foto è stata creata con l’intelligenza artificiale

Lo strumento SynthID di Google conferma che è stata prodotta con l'AI

Dopo il vertice di Pechino del 14-15 maggio 2026, sui social circola un’immagine che mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in ginocchio davanti al presidente cinese Xi Jinping. L’immagine viene condivisa come autentica e accompagnata da analisi geopolitiche che la trattano come un documento reale. Di fatto, l’immagine è stata generata tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Si tratta della terza immagine manipolata legata allo stesso vertice, dopo quella di Trump inchinato a Xi e quella di Biden che volta le spalle al presidente cinese pubblicata dallo stesso Trump su Truth Social.

Per chi ha fretta

Sui social circola un’immagine che mostra Trump in ginocchio davanti a Xi Jinping, presentata come scattata durante il vertice di Pechino del maggio 2026.

L’analisi con SynthID di Google DeepMind ha indicato che l’immagine è stata generata o modificata con intelligenza artificiale.

Il contesto: tre immagini manipolate dallo stesso vertice

Il vertice di Pechino ha prodotto almeno tre immagini manipolate usate per sostenere narrazioni politiche opposte. L’immagine di Trump in ginocchio e quella di Trump inchinato, che abbiamo verificato, sono state diffuse in chiave anti-Trump, per suggerire una subordinazione del presidente americano alla Cina. In direzione opposta, lo stesso Trump ha pubblicato su Truth Social il 16 maggio 2026 un’immagine manipolata dell’incontro Biden-Xi del novembre 2023, che abbiamo verificato: la foto originale AFP e i video mostravano Biden rivolto verso Xi, non girato di spalle.

Il meccanismo si ripete, mostrando un’immagine generata o alterata che viene presentata come documento autentico. Di fatto, chi la condivide non ne verifica l’origine e ci costruisce sopra commenti e analisi politiche.

Come circola l’immagine

L’immagine viene diffusa sui social accompagnata da un lungo testo di commento geopolitico, intitolato «IN GINOCCHIO DA XI», il quale afferma che Trump sarebbe andato in Cina «con i 17 amministratori delle più importanti multinazionali americane» e che i cinesi avrebbero «chiesto e ottenuto che gli USA smettano di armare Taiwan in funzione anti-cinese».

L’analisi con SynthID

SynthID è uno strumento che inserisce un watermark digitale invisibile nei contenuti generati dai modelli di intelligenza artificiale di Google e consente di rilevarli successivamente. L’analisi dell’immagine ha restituito un risultato chiaro: «Gran parte o tutta questa immagine è stata generata o modificata utilizzando l’Intelligenza Artificiale di Google».

Conclusioni

L’immagine che mostra Trump in ginocchio davanti a Xi Jinping è generata con intelligenza artificiale, come confermato dall’analisi con SynthID di Google. È la terza immagine manipolata legata allo stesso evento diplomatico, a conferma di come le immagini generate con AI vengano ormai utilizzate in modo sistematico per alimentare narrazioni politiche di segno opposto.

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