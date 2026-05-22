La foto di Biden girato di spalle a Xi Jinping è manipolata

Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth Social un confronto tra la sua stretta di mano con Xi a Pechino e un'immagine manipolata dell'incontro Biden-Xi del 2023. La foto originale e i video smentiscono la scena

Il 16 maggio 2026, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth un’immagine contenente due scene. Una mostra la sua stretta di mano con Xi Jinping a Pechino durante il vertice del 14 maggio 2026, messa a confronto con una imbarazzante e raffigurante l’ex presidente Joe Biden, girato di spalle rispetto al presidente cinese. La scritta in sovrimpressione recita «What a Difference!», ma l’immagine usata dall’attuale inquilino della Casa Bianca è alterata.

Per chi ha fretta

L’immagine di Biden è stata ricavata alterando una foto AFP dell’incontro Biden-Xi del 15 novembre 2023 a Woodside, California, durante la settimana dei leader APEC.

Nella foto originale Biden è rivolto verso Xi Jinping, non girato dall’altra parte.

Il video in diretta della Casa Bianca e i filmati delle agenzie di stampa confermano che Biden ha accolto e stretto la mano a Xi senza mai voltargli le spalle.

Il contesto: il vertice di Pechino e gli attacchi a Biden

Trump ha pubblicato il post il 16 maggio 2026, il giorno dopo la conclusione del vertice con Xi Jinping a Pechino (14-15 maggio 2026).

L’immagine si inserisce in una lunga serie di attacchi all’ex presidente Biden, incentrati sulla sua età e sulle sue capacità cognitive, un tema che Trump ha utilizzato ripetutamente durante la campagna elettorale e dopo il suo ritorno alla Casa Bianca.

Le condivisioni social dell’immagine alterata

Nelle condivisioni italiane, lo screenshot del post di Trump viene accompagnato con il seguente testo: «E lui o non è lui ???certo che non è lui!! Trump ha postato la foto di lui con Xi, mettendola a confronto con l’incontro di Biden con il Presidente cinese.»

La foto originale e i video dell’incontro Biden-Xi

L’immagine di Biden che compare nel post di Trump deriva da una foto scattata dal fotografo AFP Brendan Smialowski durante l’incontro bilaterale tra Biden e Xi Jinping del 15 novembre 2023 a Woodside, in California, a margine della settimana dei leader APEC.

Nella versione manipolata, che circola dal 2023, Biden appare girato di spalle, come se fosse disorientato o ignaro della presenza di Xi Jinping. Nella foto originale, Biden è rivolto verso il presidente cinese e la posizione del corpo, così come l’espressione del volto di Xi, sono identiche in entrambe le versioni.

A confermare la manipolazione c’è anche lo streaming in diretta della Casa Bianca, disponibile su YouTube. Quest’ultimo, infatti, mostra l’intera sequenza dell’incontro, con Biden che accoglie Xi mentre scende dall’auto, gli stringe la mano e i due entrano insieme nell’edificio. In nessun momento Biden volta le spalle al leader cinese.

Conclusioni

L’immagine di Biden che volta le spalle a Xi Jinping, pubblicata da Trump su Truth Social il 16 maggio 2026, è manipolata. La foto originale dell’incontro Biden-Xi del 15 novembre 2023, scattata da AFP, mostra Biden rivolto verso il presidente cinese.

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