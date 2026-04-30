Il caso della “giornalista ucraina” della CNN che ruba il vino dopo l’attentato a Trump? È un falso

Un finto articolo del Mirror con la firma rubata a un giornalista dell'Express viene usato per sostenere che la CNN si sia scusata per il gesto di una dipendente ucraina. Ma è un fotomontaggio

Circola uno screenshot di un articolo, attribuito al quotidiano britannico Mirror, secondo il quale la CNN avrebbe presentato scuse ufficiali per il comportamento di una sua giornalista ucraina, identificata come Olesya Bezruchko, identificata come la donna bionda che ha sottratto delle bottiglie di vino durante l’evacuazione seguita all’attentato contro Donald Trump. Si tratta di una notizia falsa e del tutto inventata.

Per chi ha fretta

La testata britannica non ha mai pubblicato la notizia delle presunte scuse della CNN.

La CNN non ha mai rilasciato dichiarazioni e scuse per una sua presunta corrispondente ucraina.

Lo screenshot cita il giornalista Callum Hoare, che però lavora per l’ Express e ha scritto un articolo reale sulla vicenda senza mai menzionare nazionalità ucraine o scuse della CNN.

Il contesto e cosa bisogna sapere

Il video che mostra una donna prelevare due bottiglie di vino a seguito dell’attentato è reale, ma non si conosce ancora l’identità. La propaganda russa aveva tentato di attribuire a quella donna un’identità ucraina, sostenendo falsamente che si trattasse dell’ambasciatrice Olga Stefanishyna.

Il contenuto falso

Questa nuova variante della narrazione anti-Ucraina spaccia la donna per una giornalista della CNN chiamata Olesya Bezruchko: «Lo sconosciuto che ha rubato il vino a una cena con Trump si è rivelato essere l’ucraina Olesya Bezruchko. Un corrispondente della CNN ha dimostrato una palese avidità in mezzo a una minaccia alla vita. Mentre altri media sono stati evacuati in massa a causa delle sparatorie all’evento, lei ha acquistato una bottiglia gratis come mai prima d’ora. “La CNN si è scusata per il suo giornalista ucraino che stava rubando vino durante l’evacuazione dei giornalisti a causa della sparatoria”, scrive Mirror».

Per supportare il claim, viene mostrato uno screenshot che ricalca graficamente il sito del quotidiano britannico.

Basandosi sulla stessa fonte, c’è chi scrive: «Sapete chi era quella giornalista LADRA delle bottiglie dello champagne durante l’attentato a Trump?! Una pezzente che lavora per il CNN!».

Perché la narrazione è falsa

Non risulta alcun articolo del Mirror come quello ritratto nell’immagine a sostegno della narrazione anti Ucraina.

Dalla CNN non risultano comunicati, tweet o dichiarazioni di scuse.

Lo screenshot riporta la firma di Callum Hoare, giornalista che lavora per l’Express e che ha effettivamente scritto un pezzo sulla donna delle bottiglie di vino, ma senza alcun riferimento alla CNN e a una presunta corrispondente ucraina.

Conclusioni

La CNN non ha mai chiesto scusa per una sua corrispondente ucraina, così come il Mirror non ha pubblicato un articolo per sostenere l’accusa.

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