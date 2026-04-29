Gaza, la verità sul video della madre uccisa col bambino: non sono stati i militari israeliani

Le immagini circolano sui social con accuse contro l'esercito israeliano, ma il filmato risale al 2020 e riguarda uno scontro tra narcotrafficanti

Circola un video con il quale accusano dei soldati israeliani di aver ucciso una madre che stringeva a sé il figlio. Le immagini non riguardano l’attuale conflitto in Medio Oriente e non mostrano affatto un omicidio ad opera dei militari israeliani contro la popolazione palestinese.

Per chi ha fretta

Il video non è stato girato nei territori palestinesi.

La clip risale a giugno 2020 ed è stata ripresa nel campo profughi di Chatila, in Libano.

La vittima è stata colpita da un proiettile vagante durante uno scontro a fuoco tra narcotrafficanti locali.



Il contenuto virale

Il filmato viene condiviso e accompagnato da messaggi che attribuiscono la responsabilità dell’uccisione a «cecchini sionisti». Una delle didascalie recita: «Questo è Israele, mondo. Israele uccide senza pietà una donna palestinese mentre porta in grembo suo figlio. Ripubblicate questo. Vi prego».

La vera storia del video

Attraverso una ricerca inversa delle immagini e il lavoro di verifica dei colleghi di Newtral, è stato accertato che il video risale a giugno 2020. Media internazionali come France 24 e Middle East Monitor avevano già riportato la notizia all’epoca dei fatti.

Le immagini provengono dalle telecamere di sicurezza del campo profughi di Chatila, a Beirut. Secondo quanto riportato dal media panarabo Al-Araby Al-Jadeed, la donna è rimasta vittima di un proiettile vagante esploso durante una disputa tra bande di narcotrafficanti che si contendevano la spartizione dei profitti all’ingresso del campo.

L’episodio è stato confermato anche da fonti istituzionali libanesi, come la deputata Inaya Ezzedine. Quest’ultima aveva commentato l’accaduto su X l’8 giugno 2020, lamentando la frequenza di simili tragedie legate alla criminalità organizzata e all’assenza di sicurezza nell’area. Sebbene vi siano versioni discordanti sulla nazionalità della vittima (libanese per alcune testate, palestinese per altre), è provato che l’evento sia avvenuto in Libano e non abbia alcun legame con le forze armate israeliane.

Conclusioni

Il video è autentico, ma la narrazione che lo accompagna è totalmente falsa. Non documenta un crimine di guerra a Gaza, bensì un tragico fatto di cronaca nera avvenuto in Libano nel 2020, causato da un conflitto tra trafficanti di droga locali.

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