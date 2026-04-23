La verità sulla foto dei soldati iraniani che puliscono le strade dal sangue: perché è un falso

Le analisi tecniche di SynthID e le numerose anomalie visive confermano che si tratta di un'immagine generata con l'AI

Circola sui social un’immagine che ritrae un gruppo di persone, tra cui diversi militari (pasdaran), intenti a pulire l’asfalto coperto di sangue dopo “massacri di dicembre” in Iran. Tuttavia, non si tratta di una documentazione fotografica reale, in quanto si tratta di una scena interamente generata dall’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

L’immagine mostra evidenti anomalie grafiche tipiche dell’IA, come scritte incomprensibili, arti deformati e prospettive errate.

Il sistema di verifica SynthID ha confermato che l’immagine è stata generata dall’AI di Google.

Il contesto

L’immagine è diventata virale su Facebook, Instagram e X, spesso accompagnata da descrizioni vaghe che fanno riferimento a “massacri di dicembre” e a operazioni di pulizia avvenute nei giorni successivi.

Il contenuto virale

Il contenuto viene condiviso con testi come il seguente: «”Alle vedovelle di Khamenei e agli utili idioti dei pasdsram Questa immagine del regime che lava il sangue dalle strade dopo aver massacrato i manifestanti (40.000) a gennaio in #Iran è intensamente simbolica La “comunità internazionale” sta ripulendo di nuovo l’immagine del regime”».

Circola una versione completa, non ritagliata, già etichettata come falsa dal collega della BBC Shayan Sardarizadeh.

Gli errori dell’AI

Come verificato dai colleghi iraniani di Factnameh, sullo sfondo si notano insegne di negozi che richiamano i caratteri persiani. Tuttavia, questi segni non compongono parole di senso compiuto. Di fatto, sono tratti confusi e illeggibili, un errore classico dei modelli di generazione artificiale.

Nonostante l’alto numero di persone presenti, nessun volto ha lineamenti riconoscibili o definiti. Inoltre, la folla di spettatori è un ammasso confuso di arti e corpi che non rispettano le proporzioni naturali.

La verifica di SynthID

Oltre all’analisi visiva, abbiamo sottoposto l’immagine a SynthID, lo strumento di Google per l’identificazione dei contenuti generati dall’IA. Il responso è netto: «Tutte o alcune parti di questa immagine sono state modificate o generate con l’IA».

Conclusioni

Non esiste alcuna prova fotografica reale di questa operazione di pulizia. L’immagine analizzata non è un documento storico, ma un prodotto sintetico generato dall’AI di Google, Gemini.

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