Dubai, il video dell’impianto di alluminio colpito da un missile iraniano? L’allucinazione dell’IA
Circola un video che mostrerebbe un impianto di alluminio a Dubai in fiamme dopo essere stato colpito da un missile iraniano. Le immagini, riprese dal finestrino di un aereo, sono diventate virali, ma si tratta di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale.
Per chi ha fretta
- Il video mostra un aereo che vola all’indietro.
- Il fumo nella scena si comporta normalmente, segno che non è un semplice video invertito.
- La geografia della città non corrisponde a Dubai.
- Il filmato presenta anomalie compatibili con contenuti generati tramite intelligenza artificiale.
La narrazione del video
Il video viene condiviso con la seguente narrazione: «Impianto di alluminio a Dubai dopo essere stato colpito da un missile iraniano».
L’aereo che vola all’indietro
Uno degli aspetti più evidenti riguarda il movimento dell’aereo. Dal finestrino si nota che il velivolo procede all’indietro rispetto alla scena.
Non si tratta di un semplice video riprodotto al contrario. Infatti, il fumo prodotto dall’esplosione si muove verso l’alto in modo naturale, seguendo la fisica reale. Se il filmato fosse invertito, anche il fumo mostrerebbe un comportamento anomalo.
Questo elemento risulta essere un chiaro indizio dell’allucinazione dell’Intelligenza Artificiale nel generare il video.
La geografia non corrisponde a Dubai
Un altro elemento chiave riguarda il paesaggio urbano. Confrontando i fotogrammi con immagini reali di Dubai, emergono differenze evidenti. Il primo elemento riguarda Sheikh Zayed Rd, lo stradone sulla destra che nella realtà non si interrompe a poca distanza dall’area del grattacielo.
Oltre al vialone, non si riconoscono le strutture nei pressi del grattacielo Burj Khalifa, ripreso nel video. Infatti, la disposizione degli edifici non coincide con quella reale della città. La skyline appare generica, con caratteristiche tipiche dei contenuti sintetici generati dall’AI.
Conclusioni
Il video non mostra affatto un impianto di alluminio bombardato a Dubai dall’Iran. Si tratta di una scena generata tramite l’uso dell’AI.
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