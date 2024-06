La bufala dei 98.000 euro per l’outfit di Giorgia Meloni al G7

I marchi indossati erano tutti Made in Italy e noti fin dal 13 giugno, come riportato da varie testate e siti italiani

Come è capitato in passato a Elly Schlein, anche Giorgia Meloni viene accusata di aver indossato dei vestiti costosissimi arrivando a cifre esorbitanti. Secondo diverse condivisioni online, l’outfit indossato durante uno dei giorni del G7 sarebbe costato ai contribuenti 98 mila euro. Non solo, i marchi dei vestiti sarebbero italiani e stranieri. In realtà, Giorgia Meloni indossava prodotti Made in Italy con prezzi del tutto diversi.

Per chi ha fretta

I marchi dei vestiti e delle scarpe indossate da Giorgia Meloni erano noti fin dal 13 giugno 2024, come riportato da vari siti e testate.

Il prezzo complessivo, esagerando in quanto il vestito è della nuova collezione di un marchio bresciano, potrebbe essere al di sotto dei 1.500 euro.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione della falsa notizia:

Outfit G7 Abito Armani Camicia Saint Laurent Scarpe Stuart Weitzman costo totale 98000 E noi paghiamo

Un vestito appena presentato

Non si comprende come gli ideatori abbiano riconosciuto il vestito come Armani. In realtà, come spiegato dal Quotidiano Nazionale il 13 giugno, Giorgia Meloni indossava un vestito del marchio bresciano D.Exterior:

La presidente del Consiglio è arrivata a bordo di una 500 vintage cabriolet nella location di Borgo Egnazia dove ha luogo il summit in tailleur con giacca a un solo bottone e pantaloni a palazzo. Sotto, un top in maglia tono su tono, di un brand di San Zeno Naviglio, nel Bresciano, D.Exterior, che afferma di utilizzare solo manodopera italiana per la realizzazione dei capi.

Il capo è stato presentato sui social il 5 giugno 2024, pochi giorni prima del G7:

Ecco un rapido confronto di conferma:

Non conosciamo l’attuale prezzo del vestito indossato. Facendo una stima, considerando pantaloni e giacche nei vari spacci e siti di vendita online, potremmo considerare un costo al di sotto dei 1000 euro. Il top, per coerenza, dovrebbe essere dello stesso marchio. Assomiglia ad altri in vendita online, intorno ai 140 euro e scontato a 70.

Come riportato ancora una volta dal Quotidiano Nazionale, anche le scarpe non corrispondono alla narrazione social:

Stessa cosa per le scarpe indossate dalla premier, una décolleté rosa antico del marchio marchigiano Loriblu

Come riportato da Il Resto del Carlino, pare che Giorgia Meloni abbia visitato spesso lo spaccio del marchio:

[…] la Meloni è venuta più volte ospite al Micam, in giro per i padiglioni, ci conosciamo e lei conosce Loriblu. Qualche anno indietro – prosegue –, quando era in giro nelle Marche per campagne elettorali, è capitata diverse volte qui, nello spaccio […]

Il prezzo delle scarpe del marchio Loriblu si aggira intorno ai 300/400 euro (poi a seconda delle offerte), come possiamo vedere i vari modelli presenti nello shop online.

Conclusioni

Come già riportato nei vari siti e testate il giorno del G7, Giorgia Meloni non ha indossato un vestito di Armani o altri prodotti di marchi stranieri. La scelta è caduta su prodotti Made in Italy che non possono in alcun modo raggiungere la quota dei 98.000 euro.

