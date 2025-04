25 aprile. Il discorso di Ignazio La Russa e la «sconfitta del fascismo»

Il Presidente del Senato ha veramente dichiarato di voler celebrare la Liberazione dell'Italia dal nazismo e dal fascismo

Di recente, abbiamo notato una curiosa richiesta fatta da un utente su X in merito alle dichiarazioni attribuite al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito ai festeggiamenti del 25 aprile, riportate in un post dell’account Ultimora: «Domani ricorre l’80/mo anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dalla sconfitta del fascismo. È una giornata importante nel solco degli ideali di democrazia, dialogo, comprensione, rispetto reciproco che sono scolpiti nella Costituzione e che sono il cardine della nostra comunità nazionale. Ed è proprio l’adesione alla prima parte della Costituzione, dove i valori in positivo sono non solo ben delineati e scolpiti, ma condivisi senza reticenze, da tutti coloro, nessuno escluso, che siedono in quest’Aula e che io sono convinto sono ormai nel cuore di tutti gli italiani, il miglior modo per ricordare e celebrare una data che vorrei sempre di più data di tutti».

In passato, era circolato un falso video di Ignazio La Russa dove avrebbe dichiarato «Viva l’Italia antifascista». Inoltre, venne contestato per il busto di Benito Mussolini esposto nella propria abitazione. Questi, così come altri episodi, pongono alcuni dubbi sulle dichiarazioni riportate da Ultimora.

Consultando il sito del Senato, è possibile consultare il resoconto stenografico della seduta del 24 aprile 2025. Seguendo i vari interventi, è presente quello intitolato “Sull’80° anniversario della Liberazione” dove è possibile leggere l’intero intervento del Presidente del Senato: