Berlusconi insultò Giorgia Meloni chiamandola «zo**ola»? No! Un falso che circola dal 2009 – Il video

A seguito delle offese ricevute da Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, da parte di un docente universitario che la definì «scrofa», è tornato a circolare un video del 2009 riguardo a un presunto insulto da parte di Silvio Berlusconi all’allora Ministra per la gioventù durante il Congresso nazionale del Popolo della Libertà (Pdl).

Secondo il racconto dell’epoca, mantenuto negli anni successivi, Silvio Berlusconi si sarebbe rivolto sul palco agli altri esponenti del Pdl domandando dove si trovasse la giovane ministra con le seguenti parole: «Dov’è la zoccola?». Tale narrativa non corrisponde alla realtà, si tratta di un caso di disinformazione che si è consolidato nel tempo.

Per chi ha fretta

Ascoltando attentamente l’audio del video diffuso online si sente la parola «piccola».

L’audio è di pessima qualità e fraintendibile, la suggestione fa gioco a chi vuole sentire la parola «zoccola».

Un audio più pulito, pubblicato da RadioRadicale.it, dimostra che Berlusconi disse «piccola» e non «zoccola».

Analisi

Veniamo al video che circola online e continua ad essere diffuso sui social come nella pagina Facebook Travaglio Fans Club in un post del 16 agosto 2020:

BERLUSCONI ANNUNCIA DAI SOCIAL CHE STA PREPARANDO UNA SQUADRA DI SUPER COMPETENTI AL GOVERNO!!!! Berlusconi chiama il ministro Giorgia Meloni “ZOCCOLA” !Incredibile…

Nello stesso video è presente nel filane una schermata con una “trascrizione” dove però c’è anche un’altra parola:

“dov’è la zoccola…. la piccola, vieni qua” ???

L’audio presente nel video è di pessima qualità, trattandosi praticamente di una registrazione con l’audio udibile in sala. Non si riscontrano registrazioni video migliori e ad alta risoluzione – su Youtube o testate online – che possano venire in aiuto nella verifica. Una mano arriva da RadioRadicale.it che il 29 marzo 2009 pubblicò l’intera registrazione audio della terza e ultima giornata del Congresso. L’intervento di Silvio Berlusconi, pulito rispetto ai video, lo trovate dal minuto 2:22:00 quando chiama proprio Giorgia Meloni in questo modo:

Dov’è la Stefania? Dov’è l’altra? Dov’è la piccola? La piccola! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua!

Conclusioni

Ascoltando bene l’audio del video diffuso online si percepisce la parola «piccola», ma poteva trattarsi di suggestione. L’audio di RadioRadicale.it, più pulito rispetto a quello ripreso in sala dalle telecamere dell’epoca, smentisce del tutto la narrativa della «zoccola» rivolta a Giorgia Meloni da parte di Silvio Berlusconi.

