Le false foto della salma di Papa Francesco generate con l’AI

La vera foto della salma è stata scattata a Santa Marta

Circola una fantomatica foto che ritrae la salma di Papa Francesco all’interno di una strana e irriconoscibile basilica, circondato da quelli che sembrano normali dipendenti di un’azienda di onoranze funebri. Papa Francesco, in questo caso, è completamente vestito di bianco e il suo volto non risulta affatto come quello mostrato all’uscita dal Gemelli di Roma e che siamo stati abituati a vedere negli ultimi giorni della sua vita. Infatti, sembra piuttosto “ringiovanito”. Si tratta di un’immagine generata con l’Intelligenza Artificiale. Non è l’unica.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione della falsa immagine:

Circola un’altra immagine, questa volta senza la bara:

La vera foto della salma

L’immagine diffusa è completamente falsa. Quella originale è la seguente, diffusa dal Vaticano e scattata presso Santa Marta.

Nella prima foto falsa, uno degli errori commessi dall’AI è in particolare quello dell’abito indossato, bianco anziché rosso. Infatti, è quest’ultimo il colore usato per vestire la salma del Pontefice, come avvenne per Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. L’altro errore riguarda l’assenza della testa nel crocifisso che terrebbe nella bara.

Nella seconda foto manca del tutto la bara. Il vestito rosso non è lo stesso indossato dalla salma, così come la struttura risulta estremamente diversa e oscura rispetto a quella di Santa Marta. Infine, manca il rosario tra le mani, che risultano anche queste disposte in maniera diversa.

Conclusioni

Queste immagini diffuse della salma di Papa Francesco, vestito di bianco o in una strana e irriconoscibile basilica, risultano generate tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

