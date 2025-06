La teoria del complotto di Benjamin Netanyahu sostituito da qualcuno che indossa la sua maschera

Gli indizi nei filmati si spiegano già con giochi d'ombre dovuti al tipo di illuminazione

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) stanno rilanciando la teoria del complotto secondo la quale il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sarebbe rifugiato in Grecia. Quindi qualcuno starebbe interpretando Netanyahu indossandone la maschera. Alcuni indizi visibili sul collo del Politico durante una conferenza stampa, rivelerebbero l’inganno.

Per chi ha fretta:

Chi sostiene che qualcuno abbia sostituito Netanyahu indossandone la maschera non presenta vere prove.

Non è la prima volta che si generano teorie del complotto di questo tipo su altri personaggi politici.

Gli indizi nei filmati si spiegano già con giochi d’ombre dovuti al tipo di illuminazione.

Analisi

Le condivisioni sulla presunta maschera di Netanyahu si presentano con la seguente didascalia:

Su X alcuni profili americani stanno diffondendo questa foto di Netanyahu che sembra indossare una maschera. Questa settimana, mercoledì 18 per la precisione, Netanyahu si sarebbe recato davanti al luogo di uno dei bombardamenti iraniani. C’è però un problema. Il suo aereo, Wings of Zion, è fermo ad Atene dal 13 giugno. I primi ministri israeliani non possono spostarsi con altri aerei per ragioni di sicurezza. Allora dov’è Netanyahu? Se è ad Atene chi c’era a Tel Aviv, e se non è ad Atene, chi è salito in Grecia sull’aereo presidenziale? Si torna alla domanda dello scorso settembre. Cosa è successo dopo che gli Houthi hanno preso con un missile l’aereo di Netanyahu?

Qualcuno sta sostituendo Netanyahu? Le altre teorie

Tutto si basa sul presupposto che Netanyahu sia fuggito volando in Grecia. In realtà si tratta di una fake news. Ne avevamo trattato qui. Mancano elementi sufficienti anche per sostenere che qualcuno stia indossando una maschera per sostituire il Premier israeliano. Perché non si sarebbero preoccupati minimamente di rendere meno evidente questo “trucco”?

Non è la prima volta che vengono prodotte teorie del complotto di questo genere. Lo si è detto anche a proposito del presidente Joe Biden. Per altro i colleghi di Reuters avevano già spiegato in una precedente analisi quale può essere la spiegazione più plausibile. Anche per Donald Trump si sono dette cose simili. Suggeriamo in merito il fact-checking della collega Ciara O’Rourke per PolitiFact.

Semplicemente le pieghe del collo di Netanyahu e il modo in cui è stata sistemata l’illuminazione possono creare questo effetto, oltre alla perdita di qualità dei filmati quando passano dalla versione originale ai Social network.

Conclusioni

Non ci sono prove tali da poter sostenere che Netanyahu sia stato sostituito da qualcuno che indossa la sua maschera. Per altro senza che vengano attuati degli accorgimenti per rendere meno visibile una messa in scena del genere.

