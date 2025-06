La storia infondata della fuga di Netanyahu in Grecia

A bordo dell'aereo c'era un'altra persona

Tra il 13 e 14 giugno 2025, diversi utenti e pagine Facebook hanno rilanciato una notizia secondo cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe lasciato Israele a bordo dello Zion Wing, l’aereo presidenziale ufficiale, temendo l’imminente attacco da parte dell’Iran. Il volo sarebbe stato confermato e reso possibile «con l’aiuto dello Shin Bet», i servizi di sicurezza interni israeliani. Il contenuto è circolato in ambienti social filo-iraniani e ha trovato una certa eco anche tra utenti italiani.

In uno dei post presenti su Facebook si legge testualmente:

Netanyahu ha lasciato Israele in aereo (Zion Wing) e si è recato in Grecia per sfuggire a un possibile attacco iraniano. È stato confermato che il volo del Zion Wing è decollato da Israele con l’aiuto dello Shin Bet.

A supporto della tesi viene allegata una mappa del tracciamento aereo che mostra il volo identificato come IAF302, in rotta da Tel Aviv verso Atene. Ma tale ricostruzione, pur facendo riferimento a un evento reale (il volo dello Zion Wing) non corrisponde ai fatti.

A bordo dello Zion Wing non c’era Netanyahu

Lo Zion Wing, ovvero il Boeing 767-300 modificato per gli spostamenti ufficiali del capo del governo israeliano, è effettivamente decollato alle 6:38 del mattino del 13 giugno dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Come riportato dai media israeliani, e confermato dal sito di monitoraggio aereo Flightradar24, l’aereo ha effettuato un volo breve sopra la costa israeliana per circa 40 minuti, per poi rientrare a Tel Aviv. In questa prima fase, quindi, non si è verificato alcuno spostamento verso l’estero. Solo più tardi, nella stessa giornata, lo Zion Wing è effettivamente ripartito verso la Grecia, atterrando ad Atene alle ore 13:09 (ora locale).

Il secondo volo è proprio quello visualizzato nella mappa condivisa nel post. Tuttavia, a bordo non c’era Benjamin Netanyahu. Come riportato dal quotidiano greco Naftemporiki, il volo del Boeing israeliano non trasportava il primo ministro, ma era destinato a una missione diplomatica che prevedeva il trasporto dell’ambasciatore israeliano presso le autorità greche. Non vi è stata alcuna indicazione di urgenza, né segni di una procedura d’emergenza o di protezione particolare. Anche i riferimenti al coinvolgimento dello Shin Bet, menzionati per rafforzare l’idea di una “fuga protetta”, non trovano alcun riscontro nelle fonti ufficiali israeliane, né sono stati confermati da alcun media affidabile. Si tratta di un’aggiunta narrativa priva di fondamento, utilizzata per rafforzare una tesi senza basi documentali.

Conclusioni

L’ipotesi secondo cui Benjamin Netanyahu sarebbe “fuggito” da Israele a bordo dello Zion Wing per rifugiarsi in Grecia è priva di fondamento. I dati di volo e i riscontri giornalistici disponibili indicano che il premier non si trovava a bordo dell’aereo, e che il volo atterrato ad Atene il 13 giugno era parte di una normale missione diplomatica.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.