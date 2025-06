Il video della centrale nucleare iraniana bombardata dagli USA è stato generato dall’AI

La clip è stata pubblicata su TikTok giorni prima dell'intervento americano

Oltre ai video falsi e decontestualizzati diffusi per raccontare quanto avviene in Iran a seguito dei bombardamenti americani annunciati da Donald Trump, circolano anche immagini generate tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale, spacciate come prove degli avvenimenti. In questo caso, circola un falso video che mostrerebbe un’esplosione presso la centrale nucleare di Arak.

Per chi ha fretta

Il video circola già da qualche giorno e da ben prima dei bombardamenti americani.

La scena è stata generata tramite l’uso dell’AI e diffusa da un creator su TikTok.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione:

Solo una mente malata può provocare un disastro del genere. La centrale nucleare ad acqua pesante di Arak (Iran) bombardata dal pacifista trump

Il video circola da giorni e ben prima dell’intervento americano

La clip non è nuova e risulta pubblicata il 20 giugno 2025 su X. Non è possibile che venga ricondotto ai bombardamenti americani annunciati da Donald Trump.

Video generato dall’Intelligenza Artificiale

Come verificato dall’account FineThread su X, il video circolava già su TikTok. Risulta creato e pubblicato dall’account @cemilaciyan.

Il video risulta rimosso, ma grazie ai salvataggi su Archive è possibile vedere che riportava l’avviso “Creator labeled as AI-generated”.

Conclusioni

Il video non mostra in alcun modo un’esplosione presso una centrale nucleare iraniana in seguito ai bombardamenti americani. Si tratta di una clip datata e generata con l’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.