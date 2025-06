Questo video non mostra del fumo denso sul sito nucleare di Tabriz in Iran

Le riprese coincidono con un altro episodio avvenuto in Iran nell'aprile 2025

Come abbiamo già riscontrato in precedenza, a seguito dei bombardamenti americani contro l’Iran, hanno iniziato a circolare video e immagini attribuiti all’attacco militare. Viene condiviso una clip che mostrerebbe, secondo la narrazione, del «fumo denso sul sito nucleare di Tabriz» a causa di un raid israeliano «dopo i bombardamenti Usa nella notte». Il video è datato e non mostra Tabriz.

Per chi ha fretta

Si tratta della stessa scena, ripresa da un’altra angolazione, dell’esplosione avvenuta nel porto di Bandar Abbas.

La clip è datata. Circola da aprile 2025.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

ULTIM’ORA Fumo denso sul sito nucleare di Tabriz, attaccato da raid israeliani Gli attacchi dell’aeronautica israeliana ai siti nucleari e militari in Iran continuano senza sosta anche in questi minuti, dopo i bombardamenti Usa nella notte

Video datato e riguardante un altro luogo in Iran

Non risulta possibile che si tratti di un recente bombardamento o esplosione avvenuta in un sito nucleare a Tabriz. La clip circola almeno da aprile 2025, come possiamo vedere dal seguente post X dove viene fatto riferimento a un’esplosione a Bandar Abbas, sempre in Iran. La scena ripresa coincide con quella riportata da Open il 26 aprile 2025 riguardo l’esplosione del porto.

Conclusioni

Il video non mostra affatto un’esplosione presso un sito nucleare a Tabriz, in Iran. La scena è datata e mostra l’esplosione avvenuta nel porto di Bandar Abbas, sempre in Iran, nell’aprile 2025.

