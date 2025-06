Questo video non mostra un bombardamento americano contro l’Iran

La scena circola dall'anno scorso e riguarda un altro Paese

A seguito dei bombardamenti americani contro l’Iran, da poco annunciati da Donald Trump, hanno iniziato a circolare video e immagini attribuiti all’attacco militare. Un video, in particolare, mostra un’enorme esplosione che, secondo alcune narrazioni, sarebbe stata ripresa proprio in Iran. In realtà, il video è datato e riguarda un altro Paese.

Per chi ha fretta

La clip risulta datata, pubblicata sui social nel 2024.

Il video faceva riferimento agli attacchi israeliani contro dei siti in Siria.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente descrizione:

Video del 2024 ripreso in Siria

Il video non può mostrare in alcun modo un bombardamento americano in Iran. Infatti, come confermato dal post X dell’account Middle East Monitor, la clip circola almeno dal dicembre 2024 e fa riferimento alla Siria.

Conclusioni

Il filmato non documenta un bombardamento americano contro l’Iran, ma una sequenza risalente al 2024, relativa a un attacco israeliano contro un sito in Siria.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.