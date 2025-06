Questo video non riprende un bombardamento iraniano su Haifa

La clip risulta datata e non mostra affatto la città israeliana

Nel corso dei recenti bombardamenti tra Israele e Iran, stanno circolando diversi video falsi. Oltre a quello generato con l’Intelligenza Artificiale, spacciato per le riprese dell’aeroporto di Tel Aviv distrutto dai missili iraniani, circola anche un video che mostrerebbe un bombardamento contro la città di Haifa. In realtà, la clip è datata e riguarda un’altra zona di Israele.

Per chi ha fretta

La scena risulta circolare almeno dal mese di ottobre 2024.

La città ripresa non è Haifa, ma Tel Aviv.

Analisi

Il video viene condiviso sostenendo che sia attuale e che mostri la città di Haifa:

Haifa sotto massiccio attacco missilistico. Il mondo libero non può restare a guardare.

Il video risulta condiviso in diversi post datati 13 giugno 2025, ma in alcuni casi riferendosi a Tel Aviv:

Tel Aviv, ora. Israele dopo aver attaccato l’Iran, subisce la controffensiva. Oltre 200 missili su Tel Aviv. Se non è guerra questa come meglio definirla?

Video datato che riguarda Tel Aviv

La clip, in realtà, risulta circolare almeno dall’ottobre 2024 e risulterebbe ripreso a Tel Aviv, non Haifa.

Conclusioni

Il video non risulta attuale e non riprende la città di Haifa, ma un bombardamento del 2024 contro la città di Tel Aviv.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

Nota: i post che fanno riferimento a Tel Aviv o senza il reale contesto temporale verranno segnalati come “contesto mancante”.