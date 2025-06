Il falso video dell’aeroporto di Tel Aviv distrutto dai missili iraniani

La struttura non corrisponde affatto. Inoltre, circola da tempo

Circola un video che mostrerebbe l’aeroporto di Tel Aviv distrutto dai missili iraniani. La visuale è suggestiva, facendo intendere che lo scalo sia completamente inutilizzabile, bloccando ogni via di uscita aerea dalla città israeliana. Tuttavia, non esistono riscontri a supporto di questa narrazione e, soprattutto, il video porta evidenti tracce di una generazione tramite l’Intelligenza Artificiale.

Il video viene accompagnato con la seguente descrizione:

Come appare aereoporto di Tel Aviv stammaitna durante lancio dei misliti iraniani a sua volta agredito da Israele con la complicità degli stati uniti d’America. Ricordiamoci che le elite globali useranno solite balle sul Iran per le armi nucleari e distruzione di massa cosi come fu accaduto con Iraq. Asia si prepara per questa evenienza le bugie degli occidentali non avranno più alcuna efficacia lo dice il portavoce cinese per gli affari esteri e per come avevano provocato milioni di morti con le menzogne e come hanno saccheggiato i paesi privandolo delle sue risorse. Oggi Tel Aviv sta per somigliare molto a Gaza. Non dimenticate mai il genocidio avvenuto sui Palestinesi. Tutti paesi canaglia complici criminali saranno processati e giudicati per i crimini contro l’umanità lo dice Mohamed Asif ministro e portavoce pachistano, mentre il tribunale internazionale stamattina ha ricevuto le cartucce delle bombe sparate sui civili da Israele con un rapporto completo da 6 giornalisti uccisi, ma hanno comunque compiuto il dovere. Il loro rapporto è stato rettificato con urgenza poche ore fa.