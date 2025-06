I falsi video dell’incidente aereo Air India AI171

Non solo video datati e decontestualizzati, qualcuno ha generato false scene generate dall'Intelligenza Artificiale

A seguito dello schianto del volo AI171 in India, sono circolati diversi video attribuiti alla tragedia che ha causato la morte di almeno 290 persone, tra i passeggeri a bordo e le persone presenti all’interno dell’ostello di Ahmedabad colpito dal velivolo. Tra questi, molti si sono rivelati falsi, prelevati da altri contesti o generati tramite Intelligenza Artificiale, ottenendo comunque numerose visualizzazioni.

Il video degli “ultimi momenti” prima dello schianto

Su TikTok circola un video che mostrerebbe la presunta ripresa di un passeggero negli ultimi istanti a bordo, poco prima dello schianto. La scena mostra la cabina passeggeri invasa dal fumo, come se qualcosa stesse andando a fuoco, suggerendo un collegamento con una presunta causa dell’incidente. Tuttavia, osservando attentamente le riprese, si comprende subito che non può trattarsi in alcun modo del volo indiano.

Infatti, i sedili sono quelli della linea aerea Ryanair. La clip risulta pubblicata, sempre su TikTok, nel 2024.

La forte turbolenza ripresa da un passeggero, ma anni fa

Un altro video mostra, ancora una volta, la ripresa di un passeggero. In questo caso, la telecamera documenterebbe una fortissima turbolenza che verrebbe presumibilmente collegata all’incidente.

La clip non può essere in alcun modo collegata al volo Air India precipitato nel 2025. La scena, infatti, circola da tempo, come si può notare da un post su Instagram risalente al 2024.

Il video originale circola almeno dal 2022. Grazie a una risoluzione maggiore, è possibile leggere la scritta “Airbus A321” sui volantini che illustrano le istruzioni di emergenza del velivolo. L’aereo precipitato nel 2025 era un Boeing 787.

La diretta streaming del passeggero indiano, ma di un altro incidente

Un altro video mostra, ancora una volta, le presunte ultime riprese effettuate da un passeggero poco prima dello schianto. L’uomo, seduto accanto al finestrino, riprenderebbe una cittadina dall’alto, per poi immortalare il momento della tragedia.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte all’ennesimo video decontestualizzato. La clip riguarda un aereo precipitato in Nepal nel gennaio 2023. Il video venne trasmesso in diretta streaming da un passeggero indiano.

Gli inesistenti passeggeri generati tramite l’Intelligenza Artificiale

Cavalcando la tragedia, c’è chi ha sfruttato l’Intelligenza Artificiale per generare falsi video di passeggeri intenti a raccontare il loro arrivo in aeroporto e gli ultimi momenti prima del decollo. In questo caso, vediamo una coppia di presunti passeggeri indiani.

Nonostante la discreta qualità del video, è facile comprendere che si tratti di un falso. In alcuni momenti, il volto del presunto passeggero cambia, mentre l’abito della compagna risulta diverso verso la fine della clip.

Questi risultano, di fatto, due errori tipici dell’Intelligenza Artificiale.