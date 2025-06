Incidente aereo Air India, Delhi ordina ispezioni extra su tutti i Boeing 787

Lo ha fatto sapere in una nota l'ente dell'aviazione civile indiana. Boeing intanto cancella la sua partecipazione al salone aeronautico di Parigi-Le Bourget

L’ente dell’aviazione civile indiana (DGCA) ha annunciato l’avvio immediato di ispezioni straordinarie su tutti i velivoli Boeing 787-8 e 787-9 Dreamliner operanti nel Paese. A partire dal 15 giugno e «fino a nuovo ordine», ogni aereo di questa famiglia sarà sottoposto a controlli aggiuntivi prima del decollo, a seguito della tragedia aerea avvenuta ieri nei cieli sopra Ahmedabad. Secondo quanto è possibile apprendere da un articolo del Times of India, sarebbero 33 i modelli attualmente in possesso di Air India appartenenti alla famiglia 787.

Le indagini sul Boeing

Nel frattempo, il CEO di Boeing, Kelly Ortberg, ha annunciato la revoca della partecipazione del colosso statunitense all’imminente salone aeronautico di Parigi-Le Bourget, in programma la prossima settimana. La decisione è stata presa, si legge in una nota: «per concentrare ogni risorsa e attenzione sull’indagine in corso relativa all’incidente di Ahmedabad». L’incidente ha già sollevato interrogativi a livello internazionale sulla sicurezza dei Dreamliner, e le autorità aeronautiche di altri Paesi stanno valutando misure analoghe a quelle decise dalla DGCA. Si tratta del primo incidente registrato per questo tipo di aereomobile dalla sua commercializzazione, avvenuta nel 2011. Le indagini sono ora affidate a una task force congiunta composta da esperti indiani, rappresentanti di Boeing e tecnici del National Transportation Safety Board (NTSB) statunitense. Le scatole nere del volo sono già state recuperate e saranno analizzate nelle prossime ore. Come si legge sul Corriere della Sera alcuni esperti si interrogano in particolar modo sulla seconda parte del decollo, quella in cui il carrello non viene retratto e l’aereo non riesce a prendere quota. Le indagini chiariranno cosa è avvenuto in quegli istanti.