Hantavirus, Heather Parisi e il botta e risposta con Bassetti. L’ex showgirl: «Non mi ingannate stavolta, finitela di prenderci per i fondelli»

Già nota per le sue posizioni durante la pandemia di Covid, l'ex ballerina insistite: «Non chiedetemi di vaccinarmi». Replica l'infettivologo: «Stia tranquilla non esiste un vaccino»

Tra Heather Parisi e l’infettivologo Matteo Bassetti non è mai corso buon sangue. Ma i due adesso, davanti alle notizie del focolaio di Hantavirus a bordo di una nave crociera, si sono nuovamente scontrati. Sempre sui social.

«Non chiedetemi di vaccinarmi»

L’ex ballerina, già nota per le sue posizioni sui vaccini durante l’emergenza Covid, ha scritto: «Non andrò in lockdown per Hantavirus. Non mi ingannate con la propaganda ‘stai uccidendo persone se viaggi o esci di casa’». «Non chiedetemi di vaccinarmi per proteggere i più deboli. Questo trucco subdolo e carogna ve lo siete giocato con il Covid e non attacca più. Finitela di prenderci per i fondelli», ha aggiunto la showgirl.

Bassetti: «Nessuno la vaccinerà perché non esiste un vaccino e neanche una terapia specifica»

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova le ha replicato, non senza ironia: «Stia tranquilla. Potrà continuare a giocare a fare la virologa. Nessuno la vaccinerà perché non esiste un vaccino e neanche una terapia specifica». L’infettivologo ha poi ricordato la pericolosità del virus andino: «Sarà per questo che il 50% di chi si contagia con Hantavirus muore. Lo sapeva? Non lo avevano insegnato al corso di virologia fatto su Facebook?».