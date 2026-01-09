Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano»

La showgirl ha criticato le posizioni del virologo contro il ministro della sanità USA Robert Francis Kennedy Jr. E il medico ha reagito

«Una ballerina in pensione che critica il curriculum di un professore universitario. Non è uno scherzo ma la realtà di Heather Parisi. Mi auguro, per lei, che abbia guadagnato abbastanza per permettersi un buon avvocato qui in Italia. Cara Signora Parisi ci vediamo in tribunale». Queste le parole che il medico Matteo Bassetti affida su X dopo aver letto un post che lo riguarda. A scriverlo la nota showgirl Heather Parisi, che ha criticato le posizioni del virologo contro il ministro della sanità USA Robert Francis Kennedy Jr (quest’ultimo molto stimato invece tra i no vax).

L’appello di Heather Parisi a Trump: «Metta sul radar questo professore Italiano con la lingua troppo lunga e il curriculum troppo breve»

«Presidente Trump mentre lei, con determinazione, si occupa di dittatori sudamericani e dei loro loschi traffici, e mentre guarda con occhio vigile ai fanatismi mediorientali, dall’Italia, nostro alleato, un certo professor Bassetti arruolato dal governo Italiano addirittura in un ruolo ufficiale al ministero della sanità, aizza folle di webeti contro il nostro Ministro della Salute, Kennedy che lui definisce, “ex tossicodipendente” e “terrapiattista“», ha twittato Parisi. «Presidente – ha poi proseguito – metta sul radar questo professore Italiano con la lingua troppo lunga e il curriculum troppo breve. Valuti le opzioni, anche le più dure. Lo metta al confino su substack come ha fatto con il suo collega di merende, lo affidi agli spietati servizi sociali Italiani, lo assegni a fare supplenza all’asilo. L’America non si ferma ai grandi scenari. Sa guardare anche ai particolari più nauseanti».