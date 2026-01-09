Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
CULTURA & SPETTACOLODonald TrumpHeather ParisiMatteo BassettiRobert F. Kennedy JrUSA

Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano»

09 Gennaio 2026 - 14:41 Stefania Carboni
embed
matteo bassetti heather parisi
matteo bassetti heather parisi
La showgirl ha criticato le posizioni del virologo contro il ministro della sanità USA Robert Francis Kennedy Jr. E il medico ha reagito

«Una ballerina in pensione che critica il curriculum di un professore universitario. Non è uno scherzo ma la realtà di Heather Parisi. Mi auguro, per lei, che abbia guadagnato abbastanza per permettersi un buon avvocato qui in Italia. Cara Signora Parisi ci vediamo in tribunale». Queste le parole che il medico Matteo Bassetti affida su X dopo aver letto un post che lo riguarda. A scriverlo la nota showgirl Heather Parisi, che ha criticato le posizioni del virologo contro il ministro della sanità USA Robert Francis Kennedy Jr (quest’ultimo molto stimato invece tra i no vax).

L’appello di Heather Parisi a Trump: «Metta sul radar questo professore Italiano con la lingua troppo lunga e il curriculum troppo breve»

«Presidente Trump mentre lei, con determinazione, si occupa di dittatori sudamericani e dei loro loschi traffici, e mentre guarda con occhio vigile ai fanatismi mediorientali, dall’Italia, nostro alleato, un certo professor Bassetti arruolato dal governo Italiano addirittura in un ruolo ufficiale al ministero della sanità, aizza folle di webeti contro il nostro Ministro della Salute, Kennedy che lui definisce, “ex tossicodipendente” e “terrapiattista“», ha twittato Parisi. «Presidente – ha poi proseguito – metta sul radar questo professore Italiano con la lingua troppo lunga e il curriculum troppo breve. Valuti le opzioni, anche le più dure. Lo metta al confino su substack come ha fatto con il suo collega di merende, lo affidi agli spietati servizi sociali Italiani, lo assegni a fare supplenza all’asilo. L’America non si ferma ai grandi scenari. Sa guardare anche ai particolari più nauseanti».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Alfonso Signorini rompe il silenzio. L’editoriale su Chi: «Non è assenza, è scegliere quando e con chi parlare»

2.

Le spillette contro Beatrice Venezi vanno in ristampa, avviata una raccolta fondi: «Oltre 1.600 euro di donazioni in poche ore»

3.

Trovata morta la figlia di Tommy Lee Jones: la tragedia nella notte di Capodanno

4.

George Clooney si trasferisce in Francia, Trump esulta. Riparte lo scontro: la reazione del presidente Usa e il commento dell’attore

5.

«Grande manifestazione per Alfonso Signorini». Il creator Gianfredi provoca la piazza Cgil per il Venezuela – Il video

leggi anche
alcol violenza studio francia
SALUTE

L’alcol costa 100 miliardi l’anno. Lo studio in Francia: «Alimenta la violenza e fa male alla salute, ecco come uscirne»

Di Ugo Milano
SALUTE

Vestiti per le feste ma a quale prezzo? Tra ftalati e PFAS, le sostanze chimiche del fast fashion e i rischi per la salute

Di Gemma Argento
SALUTE

Aumentano i casi di influenza, cosa c’è da sapere: sintomi, durata, contagio e variante K

Di Alba Romano