Belen Rodriguez, le condizioni preoccupano. La showgirl barcolla sul palco e sbiascica le parole, la paura dei fan: «Era ubriaca?» – Il video

L’argentina, ospite di Vanity Fair Stories, è stata costretta ad andare dietro le quinte a braccetto con il presentatore

Una parlantina molto meno brillante e guizzante del solito, sbiascicata e flemmatica. Forse per la pesantezza dei temi trattati, in particolare la violenza subita in passato e il difficile rapporto con Stefano De Martino, l’ultima ospitata di Belen Rodriguez, sul palco dell’evento Vanity Fair Stories, non ha per nulla convinto i suoi fan. Anzi alcuni indizi, tra cui l’evidente instabilità nei movimenti, ha fatto nascere il sospetto che la showgirl argentina fosse salita davanti al pubblico non in condizioni ottimali.

La battuta sugli ex: «Li ho picchiati tutti»

Da donna di spettacolo esperta qual è, Belen ha retto alla grande sotto le domande del presentatore nonostante – come hanno scritto molti sui social – fosse «evidente» che non stava bene. Inizialmente, infatti, ha dovuto dirimere la controversia che era scaturita da alcune sue dichiarazioni durante l’intervista a Belve, in cui aveva detto di aver picchiato tutti gli uomini insieme a cui era stata. «Io sono sudamericana e ho un’ironia diversa rispetto agli altri, non è mai davvero un: “Io li ho menati tutti”». Poi, dopo essersi rivolta al pubblico: «Alzi la mano chi non è mai stata cornificata dal marito».

Il video hard e la minaccia di diffusione

Poi il discorso si è spostato sul video hard che è costato alla showgirl due di contratti: «Le donne mi hanno dato solidarietà, erano dispiaciute per quello che era accaduto. Anche perché questa persona (il ricattatore, ndr) è venuta e ha chiesto 500mila euro», così la showgirl ha ricordato il tentativo di estorsione subito da parte di un suo giovane connazionale che minacciava di diffondere le immagini. «Ovviamente non li ha mai presi…».

La reazione indignata dei fan: «Perché hanno continuato l’intervista?»

Le immagini dell’intervista sono circolate rapidamente sul web, diventando virali. «Nessuno durante l’intervista ha pensato che era giusto fermarsi?», scrive un utente su X. «Non era palesemente in sé e metterla su un palco era l’ultima cosa da fare». C’è chi sospetta che l’argentina avesse bevuto alcol o assunto qualche sostanza stupefacente prima di salire sul palco: «Sbaglio o pare rallentata? Aveva bevuto o aveva fumato?». Giudizi che si sono solo rafforzati quando Belen è stata accompagnata giù dal palco mentre si teneva a braccetto con il presentatore.