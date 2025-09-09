Il disgelo tra Belen e Cecilia Rodriguez: lo scatto che segnala la pace tra le due sorelle
Per mesi un profondo gelo aveva diviso le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. La lite era alimentata da tensioni economiche, legate alla gestione del loro fruttuoso marchio di moda, che include linee di abbigliamento e costumi da bagno, e personali, tra cui le poche attenzioni che Belen avrebbe dedicato a Cecilia durante il delicato percorso della gravidanza. Per diverso tempo infatti Cecilia aveva preso le distanze dalla sorella, rifiutandosi persino di incontrarla in alcune occasioni, nonostante quest’ultima avesse provato a riconciliarsi.
L’atto di Cecilia
Tuttavia, un disgelo tra le due sorelle sempre sempre più evidente, in parte alimentato dalla imminente nascita della primogenita di Cecilia, prevista per l’autunno. Un momento cruciale è stata la pubblicazione su una delle storie Instagram sul profilo @chechurodriguez di Belen insieme al fratello Jeremias, dove Cecilia ha commentato dolcemente sulla bellezza dei suoi fratelli. A questo si aggiungono altri segnali pubblici di riavvicinamento che includono la promozione da parte di Cecilia dei prodotti make-up del nuovo brand di Belen e la ricomparsa della foto di Belen sul profilo Instagram di Cecilia in relazione al loro marchio.