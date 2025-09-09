Il disgelo tra Belen e Cecilia Rodriguez: lo scatto che segnala la pace tra le due sorelle

Dopo le questioni economiche e personali che hanno diviso le sorelle arriva una condivisione sui social che ha lasciato sorpresi i followers

Per mesi un profondo gelo aveva diviso le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. La lite era alimentata da tensioni economiche, legate alla gestione del loro fruttuoso marchio di moda, che include linee di abbigliamento e costumi da bagno, e personali, tra cui le poche attenzioni che Belen avrebbe dedicato a Cecilia durante il delicato percorso della gravidanza. Per diverso tempo infatti Cecilia aveva preso le distanze dalla sorella, rifiutandosi persino di incontrarla in alcune occasioni, nonostante quest’ultima avesse provato a riconciliarsi.

Cecilia Rodriguez commenta la foto dei fratelli

L’atto di Cecilia

Tuttavia, un disgelo tra le due sorelle sempre sempre più evidente, in parte alimentato dalla imminente nascita della primogenita di Cecilia, prevista per l’autunno. Un momento cruciale è stata la pubblicazione su una delle storie Instagram sul profilo @chechurodriguez di Belen insieme al fratello Jeremias, dove Cecilia ha commentato dolcemente sulla bellezza dei suoi fratelli. A questo si aggiungono altri segnali pubblici di riavvicinamento che includono la promozione da parte di Cecilia dei prodotti make-up del nuovo brand di Belen e la ricomparsa della foto di Belen sul profilo Instagram di Cecilia in relazione al loro marchio.