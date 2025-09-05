Da Meloni a von der Leyen fino a Hillary Clinton, così Giorgio Armani ha vestito il potere (femminile) – Le foto

Dalla svolta istituzionale della leader FdI alla polemica sul tweed dell'ex first lady Usa. Quando le leader si sono affidate allo stilista delle grandi occasioni

Il potere, prima di tutto, va comunicato. Così hanno fatto le donne di politica che negli anni si sono affidate ai capi di Giorgio Armani, morto ieri all’età di 91 anni. Lontano dalla politica dei partiti, «la seguo a distanza», non ha però mai fatto mancare il suo apporto di stile. Veste Armani Giorgia Meloni, che da neo incaricata salì al Quirinale nel 2022 con tailleur scuri e sobri, in un rinnovato look istituzionale. Così anche Ursula Von der Leyen, che delle giacca con pantaloni ha fatto la sua divisa, ha attinto a piene mani dalle collezioni di re Giorgio per i più importanti incontri internazionali. Un marchio di fabbrica inconfondibile, che nel 2016 costò anche una polemica all’allora candidata democratica Hillary Clinton.

Il giuramento, la prima alla Scala: gli abiti Armani della premier

L’ingresso di Giorgia Meloni nei palazzi del potere porta la firma di Giorgio Armani. Come raccontò il Corriere della Sera, nell’autunno 2022 tra Meloni e lo stilista ci fu uno scambio personale, un’attestazione reciproca di stima viaggiata per biglietto. Rimane un retroscena, ma la presidente del Consiglio avrebbe ringraziato lo staff della boutique (e il suo fondatore) per averla assistita nelle sue scelte. Da lì la premier non ha mai smesso di preferire i completi di Armani. Che di lei aveva apprezzato «gli attributi» senza però dare nessuna valutazione politica: «non mi competono».

Giorgia Meloni al Quirinale per il giuramento del Governo. 22 ottobre 2022, ANSA/GIUSEPPE LAMI.

La cerimonia della campanella per il passaggio di consegne con Mario Draghi. 23 ottobre 2022, ANSA / Filippo Attili – Ufficio stampa Palazzo Chigi

L’arrivo di Giorgia Meloni alla prima del Teatro alla Scala di Milano. 7 Dicembre 2022, ANSA / MATTEO BAZZI

I «voti» di Armani ai politici

Meloni «ha un bel viso», Trump «lo vedo meglio», Renzi «in camiciola». Sono rari i momenti in cui Armani ha espresso valutazioni che non fossero estetiche. Nato sotto il regime, si è sempre detto antifascista invitando i politici a fare altrettanto. In qualche occasione si è lasciato andare, come quando ha fatto intendere la sua vicinanza al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «una persona molto affabile», che lo ha nominato cavaliere di Gran Croce. Con l’imminente arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2017, a Giorgio Armani fu chiesto se fosse interessato a vestire la first lady Melania. «Perché non dovrei? È una bella donna» rispose lo stilista.

Hillary Clinton e la polemica per il tweed da 12mila dollari

L’ex first lady Hillary Clinton aveva indossato un tweed Armani alle primarie presidenziali di New York dove parlò di disuguaglianze: la giacca venne stimata 12mila dollari. Era il 2016 e il caso esplose dopo un articolo sul sito di gossip e celebrità del New York Post che raccontava il guardaroba di lusso usato da Clinton in campagna elettorale.

EPA/JUSTIN LANE EPA/JUSTIN LANE EPA/JUSTIN LANE

Ursula von der Leyen, look inconfondibile

Dai toni pastello al G8 di Borgo Egnazia passando per il blu elettrico al summit dei volenterosi. L’abbinata giacca e pantaloni accompagna da sempre le uscite pubbliche della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sono spesso Armani i tailleur che caratterizzano il look della politica tedesca al secondo mandato.

L’omaggio ad Angela Merkel

Armani è stato il primo a sdoganare il “celebrity dressing” come forma di pubblicità. A non aver mai indossato le sue creazioni è stata la potente cancelliera tedesca Angela Merkel, che pure era una delle donne più importanti al mondo. Negli anni del suo mandato Merkel ha sempre preferito un’aspetto pragmatico ai vestiti di alta moda. Un look molto personale apprezzato dallo stesso Armani, che lo definì «interessante» e le disegnò un completo immaginario su misura.



