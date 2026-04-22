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Shiva e i suoi amici condannati per rissa, la lite finita a pugni e coltellate: «Lui era sporco di sangue»

22 Aprile 2026 - 13:27 Giovanni Ruggiero
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Shiva
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Il rapper è stato condannato con rito abbreviato per la rissa nell'estate 2023 a San Benedetto del Tronto. Con lui anche tre suoi amici. Cosa era successo quella sera e la lettera di scuse che gli ha evitato l'accusa per rapina

Il gup del tribunale di Ascoli Piceno, Barbara Caponetti, ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione il rapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva, 26 anni, nell’ambito del processo con rito abbreviato per la rissa del 30 agosto 2023 a San Benedetto del Tronto. Stessa sorte per i suoi tre amici Boris Bentil, Patrick Raimo e Simone Dannis Alvaro Recrosio, condannati a 3 anni e 2 mesi. Alla parte civile, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi, è andata una provvisionale di 5mila euro. I fratelli sambenedettesi Federico e Pierpaolo Sciocchetti, difesi dall’avvocato Maurizio Cacaci, sono invece stati rinviati a giudizio non avendo optato per riti alternativi.

Cosa è successo quella sera in Piazza della Verdura

Stando alla ricostruzione dell’accusa, tutto sarebbe partito da un litigio verbale tra il gruppo milanese e uno dei fratelli Sciocchetti in Piazza della Verdura. Dopo aver chiamato rinforzi, i sambenedettesi sarebbero tornati sul posto invitando Shiva e i suoi a scendere dal balcone per «sistemare la vicenda». A farne le spese sarebbero stati proprio i locali: secondo la pm Saramaria Cuccodrillo, Arrigoni e gli altri avrebbero colpito gli avversari con pugni, una cintura e un coltello. Il rapper rispondeva anche di porto abusivo di arma da taglio e lesioni aggravate, e uno dei feriti ha riferito di averlo visto con le mani sporche di sangue.

L’accusa sulla rapina e la lettera di scuse del rapper

Shiva e i suoi amici erano accusati anche di concorso in rapina aggravata per uno zaino sottratto a uno dei sambenedettesi, contenente denaro ed effetti personali, ma su questo punto sono stati assolti. La sentenza ha soddisfatto la difesa: «Esprimiamo soddisfazione per la sentenza nei confronti di Andrea Arrigoni, che ha escluso la contestata ipotesi di rapina aggravata, restituendo ai fatti la loro corretta dimensione penalistica», ha dichiarato l’avvocato Niccolò Vecchioni, facendosi interprete anche della posizione della collega Tatiana Benelli, che difende gli amici del trapper. Nei mesi successivi alla rissa, Arrigoni aveva inviato una lettera di scuse alle parti offese e le aveva risarcite.

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