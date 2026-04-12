Bravissime Ditonellapiaga e Serena Brancale, solito fiasco Shiva. Per fortuna ci sono Silvestri e Dimartino. Le nostre recensioni

Settimana particolarmente pregna di nuove uscite, sicuramente troppe per essere digerite dal pubblico tutte in una volta, ma questa è una battaglia per la quale ci siamo arresi. Perlomeno abbiamo delle proposte di gran valore, una su tutte quella di Ditonellapiaga, che sforna un album stupendo che restituisce la giusta dignità al pop, in cui divertimento e concetto si fondono meravigliosamente bene. Stessa cosa che potremmo dire per il disco di Serena Brancale, che chiude questi due anni in cui è diventata, giustamente, una delle nuove signore della musica italiana. Non ci è dispiaciuto nemmeno il disco di Leo Gassmann, non ci sorprende che ci sia piaciuto quello del sempre ottimo Jack Savoretti, ci ha letteralmente incantato quello di Bungaro. Totalmente innocuo invece l’album di Niccolò Filippucci, una tragedia quello di Shiva. Risolleviamoci il morale però con una serie di singoli azzeccati, manco a dirlo quello di matrice politica di Daniele Silvestri, quello di una poesia disarmante di Dimartino. Ci è piaciuta la lettera a un bimbo mai nato di Michele Bravi mentre Tosca di ha letteralmente imbambolati dalla bellezza. Sì Giusy Ferreri, sì Aiello, sì Alessio Bernabei, a sorpresa si anche per Gio Evan. Ni per Paola Iezzi e anche per Skp e Gaia che propongono una versione più raffinata di Sesso e samba; roba da scalaclassifiche insomma, niente di che. Delude invece la seconda uscita solista di Fausto Lama così come non ci ha convinto troppo nemmeno il pezzo cupo con cui Dolcenera proverà a presentarsi all’Eurovision sponda San Marino. Chicca della settimana sicuramente il magnifico disco del collettivo Le medie dal titolo Shy-Fi. A voi tutte le recensioni alle nuove uscite italiane della settimana.