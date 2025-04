C’è musica dopo il carcere: stanotte il disco a sorpresa di Shiva con Sfera Ebbasta

L'album, dal titolo «Santana Money Gang», uscirà l'11 aprile all'una di notte: saranno rilasciate tutte le tracce

«Finally Free» festeggiava tre settimane fa Shiva, dopo aver «concordato» la sua libertà, come lui stesso ha ammesso, e aver concluso con un obbligo di firma il suo iter giudiziario partito da una condanna per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e ricettazione a seguito di una sparatoria avvenuta fuori dalla sede della sua etichetta discografica nel 2023. A Nicolò De Vitis de Le Iene, in un servizio ad hoc, ha ammesso di averlo fatto per tornare libero il prima possibile, per stare vicino al figlio, Draco, nato da poco; e per tornare a lavorare, a fare i concerti, ad occuparsi di musica. Un ritorno salutato con giubilo dall’intera scena musicale, che si era stretta attorno al trapper, soprattutto da Sfera Ebbasta, data la profonda amicizia che li lega. Solo qualche sera fa Shiva è comparso a sorpresa sul palco dell’amico durante la quarta serata in un Forum D’Assago sold out, i due hanno duettato sull’inedito Non metterci becco ed è stato in quel momento che nella fantasia dei fan presenti si è materializzata l’idea che forse qualcosa di vero c’è in quel vociferare a proposito di un disco insieme che loro scongiurano da anni. Avevano ragione, infatti allo scoccare dell’una di notte, uscirà Money Gang. L’annuncio via Instagram con la tracklist, nessun singolo ad anticipare l’uscita: il disco sarà consegnato nelle mani dei giovanissimi fan della trap integralmente. Nell’album, destinato a occupare tutte le classifiche specializzate, nessun featuring, cosa più unica che rara nella scena. Nella cover le due ombre dei trapper, grossi gioielli al collo, e alle spalle una bandiera italiana.