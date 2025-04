Che ci fanno Tommy Cash e Tony Effe in studio? L’estone in Italia per delle interviste in vista dell’ESC

Il cantante estone in questi giorni si trova in Italia per una serie di interviste in vista della sua partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest

Cosa ci fanno Tommy Cash, l’autore della hit internazionale Caffè Macchiato, e Tony Effe insieme in studio? Se lo staranno chiedendo in tanti dopo la pubblicazione, stamane, di un video su TikTok. Le note sono quelle di Damme ‘na mano, il brano con cui il rapper romano ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 concludendo la sua corsa al 25º posto. In video inizialmente solo Tommy Cash, personaggio al momento in forte hype, primo nella classifica Viral di Spotify di mezza Europa (Italia compresa naturalmente), e parliamo della chart che misura quali brani subiscono brusche e improvvise impennate di stream, una sorte di trend topic della musica. Il mese prossimo sarà sicuramente uno dei protagonisti assoluti dell’Eurovision Song Contest, specie se il gran quantitativo di stream si trasformerà in consenso. Dietro di lui, ad un certo punto, ecco Tony Effe, uno dei più chiacchierati trapper della scena italiana, assai contestato per il linguaggio nei suoi testi, giudicato violento e misogino. Molti naturalmente pensano ad una collaborazione tra i due e probabilmente fanno bene, ciò che si sa per certo è che Tommy Cash in questi giorni ha diverse interviste organizzate (anche con noi di Open), proprio in vista dell’ESC. E se la promozione in vista dell’impegno in Svizzera passasse anche da una versione di Caffè Macchiato o Damme ‘na mano insieme? La risposta, per forza di cose, arriverà a stretto giro.

La battaglia di Tommy Cash

Nel frattempo Tommy Cash presumibilmente dovrà continuare a rispondere alle domande sui presunti affronti contenuti nel suo brano, nonostante abbia già chiesto scusa a chi si fosse sentito in qualche modo offeso dalla sua canzone. Codacons e Lega già da tempo si sono ufficialmente piazzate sul piede di guerra, ma anche sul risultato che potrebbe avere una canzone cantata all’Eurovision Song Contest che riprende certi stereotipi italiani, lo scopriremo solo quando verrà cantata su quel palco.