È polemica per il brano “Espresso Macchiato” di Tommy Cash. Centinaio (Lega): «Chi insulta l’Italia deve restare fuori dall’Eurovision»

Il vicepresidente del Senato sui social: «Questo cantante dovrebbe venire a vedere come lavora la gente per bene prima di permettersi di scrivere canzoni così stupide»

L’Eurovision Song Contest deve ancora cominciare, ma è già scoppiata la prima polemica per il brano che rappresenterà l’Estonia – dal titolo Espresso Macchiato – dedicato agli stereotipi con cui vengono rappresentati gli italiani all’estero. Il vicepresidente del Senato, il leghista Gian Marco Centinaio, ha chiesto sui social di escludere la canzone di Tommy Cash dalla competizione internazionale. «Chi insulta l’Italia deve restare fuori dall’Eurovision», si legge nel post Instagram. «Questo cantante estone si è qualificato con un brano in cui parla in un italiano maccheronico di qualcuno che si è arricchito solo bevendo caffè e “sudando come un mafioso”», continua il leghista. «Dovrebbe venire in Italia a vedere come lavora la gente perbene prima di permettersi di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi – precisa -. Se c’è qualcuno che ha trovato il modo di fare soldi facili insultando e approfittando degli altri, questo è lui. È questa l’idea di fratellanza europea che hanno in mente gli organizzatori dell’Eurofestival? Spero proprio che gli impediscano di partecipare», conclude Centinaio.

L’esposto del Codacons

Anche il Codacons, movimento a difesa dei diritti dei consumatori, ha deciso di presentare un esposto ufficiale all’European Broadcasting Union (EBU). «Pur rispettando la libertà di espressione artistica, è necessario considerare l’impatto che un testo del genere potrebbe avere sul pubblico internazionale», si legge nel comunicato. In particolare, la canzone presenta «cliché negativi associati alla cultura italiana, come il legame tra l’Italia e la mafia, e fa riferimento in maniera stereotipata a simboli come il caffè e gli spaghetti». Per il Codacons, infatti, un brano «che porta avanti immagini distorte e offensive dell’Italia non è accettabile in un contesto globale come l’Eurovision, un evento seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo – continua la nota -. Se le canzoni con contenuti sessisti sono state escluse, non sarebbe opportuno escludere anche un brano che offende un’intera cultura e rischia di diffondere messaggi errati?».