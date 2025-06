Lauren Sanchez come Sofia Loren. L’abito confezionato da Dolce e Gabbana. Lei ringrazia: «Non un semplice abito, un pezzo di poesia»

La neosposa ringrazia i stilisti per la creazione, ispirata a un costume di scena della più celebre diva del cinema. La mise che ha sorpreso tutti. Jeff: «Sei una meraviglia»

Lauren Sanchez Bezos ha sorpreso tutti con il suo vestito da sposa per le nozze a Venezia con il multimiliardario Jeff Bezos. L’abito da sposa di Dolce e Gabbana, a collo alto, si ispira a una nota diva del cinema. Vogue, che si è assicurata l’esclusiva delle nozze vip, spiega che l’abito «è stato sognato un anno e mezzo fa, a cena con Domenico Dolce a New York. Il risultato finale? Una sagoma a collo alto, rifinita con 180 bottoni ricoperti di chiffon e un velo in tulle e pizzo, ispirato a quello che Sophia Loren indossava nel film Houseboat del 1958». Nella rivista digitale, si parla del weekend di nozze, di come il recente volo verso lo spazio abbia «plasmato» il suo look da sposa. Lauren ha ringraziato i stilisti sui social. «Non un semplice abito, un pezzo di poesia», ha scritto sul suo profilo Instagram.

«Sei una meraviglia», le avrebbe sussurato Bezos all’arrivo all’altare. Un complimento nato in intimità – sussurrato tra i due prima della cerimonia – e poi ripetuto, con fierezza, come hanno riferito insider all’agezia Adnkronos, mentre gli sposi facevano il loro giro tra i tavoli dei 200 ospiti vip nel suggestivo Teatro Verde dell’isola di San Giorgio Maggiore. Per la cerimonia niente microfoni, niente discorsi tra i consorti. Uno dei tanti vip ha raccontato all’agenzia: «È stato come in un film, ma senza copione. Jeff era visibilmente emozionato. Non guardava solo l’abito, guardava Lauren come se fosse la prima volta».