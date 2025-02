Olly trema. All’Eurovision l’Estonia correrà con il rapper Tommy Cash e la sua “Espresso Macchiato” – Il video

L'esibizione, con tanto di parole italiane, sta diventando virale sui social

Potrebbe diventare un tormentone o potrebbe scatenare una guerra tra due paesi europei. Per l’Eurovision l’Estonia punta tutto sul rapper Tommy Cash e il suo brano “Espresso macchiato“. Una canzone con sonorità (o almeno, alcune parole) italiane. «Mi amore, mi amore, espresso macchiato, macchiato, por favore», recita il ritornello. L’esibizione di Cash sta diventando virale sui social in un misto tra incredulità e interesse. «Non sono un fan dell’espresso macchiato come canzone, ma questa performance è vero oro», commenta un utente su X. «”Espresso macchiato” è la canzone che porterà l’Estonia all’Eurovision. È terribile, quindi più bella di quella di Olly», aggiungono sui social. Una canzone che potrebbe suscitare qualche malumore dalle nostre parti dato l’uso della parola “mafioso”.

L’Estonia parteciperà all’Eurovision di quest’anno con Tommy Cash e la sua "Espresso Macchiato"

pic.twitter.com/HRJxsC7T64 — Ultimora.net (@ultimoranet) February 16, 2025

Ma chi è Tommy Cash?

Il suo vero nome è Thomas Tammemets. Classe 1991, originario di Tallin, nel distretto di Kopli, da una famiglia di umili origini. Ha nel suo sangue origini estoni, russe, ucraine e kazake. Ha una gioventù burrascosa, tra graffiti, problemi con la droga (con conseguenti espulsioni da scuola). Non va oltre la scuola secondaria ma si butta sulla musica che diventa la sua salvezza. Nel 2012 pubblica tre singoli: Old School, Dusk e Toxic su SoundCloud. Ma il vero botto lo fa nel settembre 2013, con Guez Whoz Bak, che diventa demo dell’anno dall’emittente radiofonica Raadio 2. Poi arriva il primo Ep C.R.E.A.M e l’album d’esordio Euroz Dollaz Yeniz. Da lì in poi decolla. Non solo per la musica, ma anche per le sue provocazioni, come quella di esporre il proprio sperma al museo d’arte Kumu di Tallinn (l’opera si chiama “One Million in Cash”). Tommy Cash ha vinto all’Unibet Arena di Tallinn, dove si è tenuto l’Eesti Laul, con sedici diversi cantanti in gara per raggiungere l’Eurovision. Artista poliedrico ha conquistato gran parte del pubblico estone, sbancando al televoto.